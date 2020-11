Microsoft Teams sur Android se dote de nouvelles fonctionnalités intéressantes

L’adoption de Microsoft Teams est montée en flèche, et en conséquence, le géant du logiciel basé à Redmond travaille 24 heures sur 24 pour améliorer l’expérience avec le service et mettre à jour toutes les applications, quelle que soit la plate-forme.

Par exemple, le géant du logiciel vient de publier une nouvelle version du client Android, et cette fois, Microsoft a inclus un tas d’améliorations notables pour Teams, ainsi que de nouvelles fonctionnalités.

Tout d’abord, Microsoft a amélioré la fonction de recherche, l’entreprise expliquant qu’elle a ajouté la prise en charge du langage naturel lors de la recherche de messages. En d’autres termes, vous pouvez désormais « rechercher de la même manière que vous parlez », de sorte que l’expérience est plus simple lorsque vous utilisez un appareil Android.

Ensuite, Microsoft affirme avoir résolu un problème qui entraînait des suggestions d’orthographe pour les termes de recherche mal orthographiés.

En ce qui concerne les réunions, trois améliorations importantes sont disponibles dans le client Android.

Une expérience mobile affinée

La nouvelle version de l’application permet aux utilisateurs d’activer le mode « Picture-in-Picture » du système d’exploitation lors des appels et des réunions, de sorte que, dans l’ensemble, Microsoft Teams se sent maintenant plus natif sur Android. Cette fonctionnalité est très pratique sur les appareils dotés d’un grand écran, comme le Galaxy Note 20 de Samsung, car vous pouvez poursuivre votre réunion ou votre appel tout en travaillant sur l’appareil dans d’autres applications.

Microsoft Teams permet désormais aux utilisateurs de voir les participants mis en avant dans une réunion. La société explique que les utilisateurs d’Android peuvent désormais voir jusqu’à 49 participants dans une réunion en utilisant le mode « Ensemble » et la grande galerie.

Dans l’ensemble, il est assez clair que l’expérience mobile avec Microsoft Teams évolue, et cela ne peut être qu’une bonne nouvelle pour Microsoft et ses utilisateurs, d’autant plus que l’adoption du service ne cesse de croître. Selon les dernières statistiques partagées par la société, Microsoft Teams compte actuellement plus de 115 millions d’utilisateurs actifs par jour.