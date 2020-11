PS5 et Xbox Series S : les capacités de stockage dévoilées

Le stockage utilisable de la Xbox Series S a apparemment fait l’objet d’une fuite par un utilisateur de Reddit, qui affirme que 364 Go des 512 Go du SSD de la console sont disponibles pour les jeux et les applications. spead21 a publié une photo de la console comme preuve de son appartenance à la Xbox exclusivement digitale — et cela suggère que vous n’aurez pas beaucoup de place pour les gros jeux.

Pourtant, Microsoft a déjà déclaré à IGN qu’il s’attendait à ce que la taille des jeux sur les Xbox Series S soit 30 % plus petite que celle des jeux sur les Xbox Series X (qui disposent de 802 Go de stockage utilisable à partir d’un SSD de 1 To). Cela s’explique par le fait que la console vise une résolution 1440p plutôt que 4 K.

Espérons que ce soit le cas si la capacité de stockage disponible de la console est vraiment aussi petite.

Néanmoins, comme pour la Xbox Series X, vous pouvez aussi acheter une carte d’extension Seagate pour ajouter 1 To de stockage à la Xbox Series S. Comme cela coûte 220 euros, il est peu probable que ce soit ce que recherche les joueurs qui misent sur la version digitale moins chère.

Personne ne s’attendait à des miracles de la part de la Xbox Series S, étant donné qu’elle coûte 299,99 euros. Mais étant donné la taille des jeux installés ces dernières années et du fait qu’il s’agit d’une console exclusivement numérique, les joueurs pourraient voir cette capacité de stockage disparaître assez rapidement.

L’utilisateur de Twitter @Okami13_ a posté une vidéo sur YouTube, maintenant retirée, qui indiquait que les kits d’évaluation de la PS5 disposent de 667 Go d’espace de stockage utilisable sur son SSD de 825 Go. Attention, l’image indique « HDD » au lieu de SSD. Malheureusement, tant que les détails de la PS5 ne seront pas officialisés, on ne sait pas exactement quelle sera la situation en matière de stockage pour les utilisateurs au moment du lancement.

In case you needed any more confirmation—the #PS5 review kits have 667 GB of storage.

Looks like that’s with Astro’s Playroom installed. https://t.co/jccCoosOkm pic.twitter.com/XgwfmiWThy

—Okami (@Okami13_) November 3, 2020