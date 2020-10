Minecraft aura besoin d’un compte Microsoft pour jouer en 2021

Minecraft a définitivement dépassé ses humbles racines, en grande partie grâce à la poussée de Microsoft vers d’autres plateformes et cas d’utilisation. Cependant, un certain segment de la communauté Minecraft a réussi à rester fermement ancré dans la forme originale du jeu, et notamment dans la façon dont les utilisateurs se connectent.

Les joueurs de Minecraft ont été en mesure de jouer sans compte Microsoft au cours des 6 dernières années, mais cela va changer en 2021. En effet, Microsoft va bientôt exiger que les comptes Microsoft et seulement ces comptes soient en mesure de se connecter à toute version de Minecraft, y compris la vénérable Java Edition.

Le jeu existe en deux versions développées séparément depuis son lancement sur les consoles en 2011. Auparavant, la version originale Minecraft : Java Edition utilisait des comptes Mojang, tandis que Minecraft : Bedrock Edition, le nom de la version console et de la version Windows Store du jeu, utilisait des comptes Microsoft. Après ce changement, les comptes seront les mêmes, mais il n’y a toujours pas de crossplay : vous ne pourrez toujours pas jouer avec des amis en utilisant l’autre version du jeu.

Pour être claire, Microsoft assure aux joueurs de Minecraft Java que rien ne change, à part la façon dont ils se connectent aux serveurs du jeu. C’est une promesse importante, car, contrairement aux éditions Bedrock, seule la Java Edition a la capacité presque illimitée de modifier le jeu qui, à son tour, a rendu Minecraft si populaire auprès des créateurs et des joueurs extrêmement patients.

Ce qu’il fait, au contraire, c’est d’offrir un moyen plus sûr de se connecter, puisque les comptes Microsoft prennent en charge l’authentification à deux facteurs. Cela signifie également avoir le même compte pour accéder à tous les jeux Minecraft.

Microsoft veut rassurer

Le fait de tout lier dans un compte Microsoft donne également à Microsoft davantage de contrôle pour développer ou améliorer des fonctionnalités comme le contrôle parental ou le blocage des chats.

La transition se fera par lots, Minecraft s’adressant aux joueurs de la Java Edition peu à peu. Les joueurs recevront dans les mois à venir un courrier électronique leur expliquant comment migrer et recevront une notification supplémentaire sur leur page de profil lorsqu’ils pourront créer un nouveau compte. Parallèlement à l’article de blog, Mojang a créé une vidéo pour expliquer le changement et prévenir les plaintes des joueurs.