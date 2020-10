Vivo déboule en Europe, et lance son smartphone X51 5G à 799 €

Vivo, l’une des plus grandes marques de smartphones au monde étend ses activités en Europe. Vivo est souvent classée parmi les cinq premiers vendeurs de smartphones dans le monde, avec une part de marché importante dans des régions comme la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, bien que la société a été dépassée par OPPO, avec qui elle partage le même propriétaire : BBK Electronics, le grand conglomérat chinois qui possède également OnePlus et Realme.

En effet, annoncé en grande pompe hier, Vivo va désormais vendre des smartphones et des accessoires sur 6 nouveaux marchés européens, dont la France — avec le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et l’Espagne.

Pour ce faire, Vivo arrive en Europe avec un fleuron dans ses cartons. Le Vivo X51 5G est la star de la série, et il s’agit essentiellement d’un Vivo X50 Pro rebaptisé. Pour rappel, le X50 Pro est équipé d’un capteur de 48 mégapixels avec un OIS à cardan unique qui promettait une réelle stabilisation vidéo. Il possède également un capteur secondaire ultra-large de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 13 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels, tandis que les fonctions de la caméra frontale sont assurées par un capteur de 32 mégapixels logé dans l’écran poinçonné.

Les autres caractéristiques du Vivo X50 Pro/Vivo X51 5G comprennent le chipset Snapdragon 765G 5G de Qualcomm, un panneau avec un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz avec une résolution full HD+, une batterie d’une capacité de 4 315 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 33 W, et bien plus encore. Il y a également un capteur optique d’empreintes digitales sous l’écran. Il ne se distingue pas vraiment de la flotte de flagships lancés en 2020, mais la configuration de la caméra constitue une proposition intéressante, car elle devrait bien fonctionner dans des situations de faible luminosité, l’OIS à cardan offrant des performances d’enregistrement vidéo exceptionnelles.

Il sera commercialisé à partir du 30 octobre au prix de 799 euros avec une paire d’écouteurs vivo TWS Neo offert entre le 21 et le 30 octobre.

Également des smartphones de milieu de gamme

Hormis ce flagship, Vivo propose également en Europe le Y70 et le Y20s, deux smartphones résolument de milieu de gamme. Le premier est équipé d’un processeur Snapdragon 665 de Qualcomm, et est doté de 8 Go de RAM, d’une grosse batterie de 4 100 mAh et d’une caméra de 48 mégapixels sans mécanisme de cardan évidemment.

Le Vivo Y20 est alimenté par le processeur Snapdragon 460 et une batterie encore plus grande de 5 000 mAh, bien que le reste des spécifications soient assez modestes, comme la configuration de la caméra de 13 mégapixels à l’arrière et l’écran HD+ ainsi que jusqu’à 6 Go de RAM. Il y a aussi le Y11s, qui est assez similaire au Y20s à la fois en termes de spécifications et d’apparence. Le Y70 sera disponible au prix de 279 euros. Le Y20s et le Y11s seront disponibles respectivement à partir de 199 € et 169 €.

Une meilleure expérience logicielle

Le logiciel est un aspect où la Vivo est rarement populaire, car FuntouchOS 10, la surcouche de Android 10, est souvent rejeté comme un clone bâclé d’iOS. Cependant, pour l’arrivée de l’appareil en Europe, Vivo a déclaré avoir travaillé avec Google pour le rapprocher de la version standard d’Android et des « habitudes des utilisateurs européens ». D’autres marques comme Xiaomi et OPPO ont beaucoup modifié leurs OS, allant même jusqu’à remplacer certaines de leurs propres applications par des alternatives de Google, lors du lancement de leurs smartphones en Europe, donc nous allons probablement voir quelque chose d’analogue avec Vivo.

La société a également confirmé à Android Authority qu’elle prendrait en charge ces appareils avec des mises à jour logicielles pendant une période pouvant aller jusqu’à 4 ans et des mises à jour de sécurité pendant une période pouvant aller jusqu’à 3 ans.

Enfin, il convient de souligner que Vivo est connue pour les caractéristiques expérimentales de ses produits qu’elle présente souvent sous forme de concept avant de les pousser dans des produits grand public. Les capteurs d’empreintes digitales sous l’écran et les caméras « popup » sont des exemples de caractéristiques désormais courantes dont Vivo a été le pionnier.