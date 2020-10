Après tout, le Galaxy Z Flip 2 pourrait être lancé au printemps

Des rumeurs circulent déjà sur le Galaxy Z Fold 3, mais les rumeurs concernant l’autre téléphone pliable de Samsung semblent s’être tues. La dernière fois que nous avons entendu parler de ce qui devrait s’appeler le Galaxy Z Flip 2, c’était en mai, bien que des déclarations ont laissé entendre que nous ne verrions pas au début de l’année prochaine.

Maintenant, la même source qui a indiqué cette information donne un peu d’espoir aux fans du smartphone pliable à clapet, en indiquant que le Galaxy Z Flip 2 sera lancé au printemps prochain. Pour ceux qui l’ignorent, le Galaxy Flip original a été lancé au début de l’année, puis au mois d’août, le géant sud-coréen a introduit une variante compatible 5G de ce premier opus.

Ross Young de DisplaySearch a déjà mentionné, en se basant sur ses sources, que le Galaxy Z Flip était reporté au troisième trimestre 2021. Le calendrier a apparemment changé et maintenant Samsung viserait une date au printemps 2021. Cependant, il ne sera pas lancé avec le Galaxy S21, qui devrait faire des débuts fin janvier.

Young se dit également impressionné par les améliorations qu’il va recevoir, mais sans surprise, il n’en parle même pas. Les rumeurs sur les fonctionnalités du Galaxy Z Flip 2 sont plutôt minces à ce stade, beaucoup d’entre elles se contentant d’énumérer des souhaits plutôt que des fuites d’initiés.

The Z Flip 2 will not be launched with the S21, but it will be launched in the spring. I am impressed with the upgrades it will get.

—Ross Young (@DSCCRoss) October 28, 2020