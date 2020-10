Xiaomi Mi Watch Lite, un nouveau clone de l’Apple Watch

Xiaomi a lancé sa première montre intelligente internationale sous sa propre marque Mi l’année dernière et son design a quelque peu fait sourciller certaines personnes. En tant qu’entreprise qui a déjà été réprimandée pour être un imitateur d’Apple, les critiques concernant la ressemblance de la Mi Watch avec l’Apple Watch n’ont pas du tout fait fléchir l’entreprise. En fait, il semble que la société va en lancer une autre qui lui ressemble exactement, ce qui n’est pas vraiment une surprise étant donné qu’elle s’appellera la Mi Watch Lite.

En effet, Xiaomi se prépare à renforcer sa gamme de smartwatches alors que les détails de sa prochaine montre, censée être connue sous le nom de Mi Watch Lite, font leur apparition. Après le lancement de la Mi Watch et de la Mi Watch Color au début de l’année, et plus récemment de la Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition, la Watch Lite semble être un ajout encore plus abordable à ce premier membre de la famille Mi.

Les détails de la nouvelle smartwatch de Xiaomi ont été découverts dans une liste de certification à la FCC aux États-Unis qui a, non seulement donné un premier aperçu de sa conception, mais également offert certaines des spécifications qu’elle va contenir.

L’image (ci-dessus) montre que le design de la Mi Watch Lite ne s’éloigne pas beaucoup de sa prédécesseur. Il s’agira d’une option carrée comme la première Mi Watch, avec un bracelet en silicone et un bouton physique placé dans le coin supérieur droit du boîtier. Elle semble également montrer un cadran de montre qui ressemble beaucoup à celui d’une montre Nike que l’on trouve sur une Apple Watch Nike Edition.

En ce qui concerne les fonctionnalités, la Mi Watch Lite serait dotée d’un écran tactile HD de 1,4 pouce, d’un GPS intégré, d’un moniteur de fréquence cardiaque pour une surveillance continue et de plusieurs modes sport. Elle serait faite d’un châssis résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres et offre également un système de suivi de la nage. Elle fonctionnera aussi avec les smartphones Android et iOS, et elle sera livrée avec une batterie d’une capacité de 230 mAh.

Une montre abordable

À part cela, on ne peut que supposer que d’autres spécifications seront probablement déclassées pour mériter le surnom de « Lite ». La Mi Watch a été lancée avec le vieillissant Snapdragon Wear 3100 et cette Mi Watch Lite va probablement avoir un processeur encore plus ancien et moins économe en énergie.

Les détails du modèle mentionnent le nom Redmi, la sous-marque de Xiaomi, ce qui pourrait suggérer qu’elle sera lancée sous la marque Redmi dans certains territoires. En ce qui concerne la date à laquelle nous verrons la Mi Watch Lite, le moment de son apparition à la FCC pourrait indiquer son arrivée imminente.