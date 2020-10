Office pour iPad est désormais compatible avec la souris et le trackpad

Au début de l’année, avant sa conférence annuelle des développeurs, la WWDC, Apple a dévoilé le nouvel iPad Pro avec un tas d’améliorations, dont, enfin, la prise en charge des trackpads sur l’iPad. Puis, avec iPadOS 13.4, la prise en charge des trackpads a été étendue à tous les iPad compatibles avec la mise à jour. Bien que cela fasse un certain temps que iPadOS 13.4 a été introduit, la prise en charge des trackpads est toujours en cours sur certaines des plus grandes applications pour l’iPad.

En effet, l’arrivée de la prise en charge des trackpads sur les iPad a déclenché une vague de mises à jour des applications qui exploitent désormais cette fonctionnalité, offrant aux utilisateurs une expérience analogue à celle d’un ordinateur portable avec la portabilité d’une tablette. Dans une annonce faite en ce début de semaine, Microsoft a déclaré qu’elle avait mis à jour plusieurs de ses applications Office pour iPadOS afin de tirer pleinement parti du trackpad. De même, la société a également amélioré l’interface des applications.

L’iPad n’est pas tout à fait au même niveau qu’un ordinateur portable, mais il offre une excellente expérience de portabilité pour faire des choses en dehors du bureau. Le traitement de texte, l’assemblage de présentations et des projets de conception graphique relativement simples sont possibles sur l’iPad, mais le processus était quelque peu lent et peu pratique jusqu’à l’arrivée de la prise en charge du trackpad.

Microsoft a révélé que ses applications Word, PowerPoint et Excel sur iPadOS sont en passe de recevoir de nouvelles mises à jour qui leur permettront de « tirer pleinement parti » de la prise en charge du trackpad de l’iPad. Les utilisateurs peuvent ainsi, par exemple, lancer Microsoft Word et utiliser le trackpad du Magic Keyboard ou une souris pour se déplacer rapidement dans l’application.

Le curseur est sensible au contexte, comme les autres applications qui ont tiré parti du Magic Keyboard, de sorte que vous pouvez mettre en évidence du texte dans Word, redimensionner des images et des graphiques dans PowerPoint, et sélectionner plusieurs cellules dans Excel. C’est très similaire à l’utilisation d’Office sur un PC ou un Mac.

Une sensation familière

En fin de compte, la société affirme que les utilisateurs trouveront cette nouvelle application iPad « immédiatement familière » s’ils ont déjà utilisé le logiciel sur PC ou macOS.

Outre la prise en charge de la souris et du trackpad, Microsoft ajoute également une interface utilisateur plus fluide à ses applications Office pour iPad. Word, Excel et PowerPoint ont tous des écrans de démarrage actualisés et un nouveau ruban de menus fonctionnels. Microsoft prévoit également de prendre en charge plusieurs documents dans Excel, de meilleurs menus contextuels et la prise en charge des fichiers hors ligne pour les fichiers sur le cloud dans les mois à venir.

Microsoft annonce que les mises à jour seront disponibles pour tous les utilisateurs dans quelques semaines. Si vous ne disposez toujours pas de la prise en charge du trackpad sur les applications Office, gardez un œil sur les nouvelles mises à jour.