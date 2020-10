L’application mobile de YouTube se dote de nouveaux gestes et contrôles de lecture

YouTube a introduit une nouvelle mise à jour de ses applications mobiles, en améliorant l’interface de la plateforme mobile pour faciliter la vie des utilisateurs. Bien que l’interface utilisateur soit en grande partie identique, les utilisateurs sur mobile noteront quelques changements mineurs, mais pratiques.

En effet, YouTube met à jour ses applications mobiles avec de nouvelles fonctionnalités qui devraient faciliter un peu plus la visualisation et le contrôle des vidéos, avec de nouveaux gestes, des contrôles de lecture mis à jour et des fonctions supplémentaires.

La plus grande mise à jour est un nouveau geste pour activer ou désactiver la vidéo en plein écran : au lieu d’appuyer sur le bouton (ou de faire pivoter votre smartphone), vous pourrez désormais faire glisser votre doigt (le populaire « swipe up ») sur la fenêtre vidéo pour entrer en plein écran et la faire glisser vers le bas pour revenir à la page standard du lecteur. (Ces gestes ne fonctionneront que lorsque vous glisserez sur la fenêtre de lecture elle-même — vous n’aurez donc pas à vous soucier de la confusion avec les gestes pour quitter les applications sur iOS et Android).

Il y a également de nouveaux boutons sur le lecteur vidéo : il y a maintenant un nouveau bouton de sous-titrage qui apparaît directement sur le menu de superposition, ainsi que le bouton pour activer ou désactiver la lecture automatique de la vidéo. Vous pouvez également appuyer sur l’horodatage d’une vidéo pour passer de la visualisation du temps écoulé à celle du temps restant.

Les applications mises à jour comportent également une version étendue de la fonction de chapitres vidéo que YouTube a développée au cours des derniers mois. Grâce à cette fonction, les utilisateurs voient de petites barres insérées dans la barre rouge de progression de la lecture lorsqu’ils diffusent une vidéo (un peu comme un menu de DVD). Chaque pause marque le début d’un nouveau chapitre dans la vidéo, y compris un aperçu avec le titre de ce chapitre.

Bien évidemment, les utilisateurs peuvent utiliser ces indicateurs pour trouver facilement les parties de la vidéo qui les intéressent le plus par un simple geste. Cette dernière mise à jour de la fonctionnalité facilite encore plus les choses. Cela pourrait faciliter la recherche d’éléments spécifiques de chaque clip – tout en aidant Google à mettre en évidence les segments vidéo clés dans les résultats de recherche, ce qui pourrait également être une considération pour le référencement.

Améliorer l’expérience de visionnage

Enfin, YouTube ajoute une nouvelle série de « suggestions d’actions » — de petits messages qui recommanderont aux utilisateurs de faire pivoter leur smartphone (peut-être en utilisant ce nouveau geste plein écran mentionné plus haut) ou d’utiliser un casque VR pour une meilleure expérience de visionnage d’une vidéo. YouTube indique qu’elle travaillera également à l’ajout d’autres actions suggérées à l’avenir.

Ces changements s’ajoutent à un certain nombre d’autres ajustements et petites mises à jour que YouTube a introduits cette année, conçus pour faciliter l’expérience de visionnage, aider les utilisateurs à trouver le contenu qu’ils seraient probablement intéressés à regarder.