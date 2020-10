Apple pourrait ajouter les capacités de Face ID aux Apple Glass

Nous entendons depuis longtemps des rumeurs et des développements sur les lunettes connectées du géant à la pomme croquée, connue comme les Apple Glass. Cependant, nous n’avons vu le géant basé à Cupertino en parler nulle part lors de ses manifestations ou sur les évènements en ligne. Néanmoins, comme Apple dépose des brevets pour diverses technologies sur lesquelles elle travaille, nous avons maintenant un brevet qui suggère que le fabricant de l’iPhone travaille à donner à ses lunettes de réalité augmentée des capacités semblables à celles de la technologie Face ID.

Le brevet, intitulé « Monitoring a user of a head-wearable electronic device », fait allusion à une technologie que Apple pourrait intégrer dans ses futures lunettes connectées. Cette technologie permettra à un utilisateur de Apple Glass d’interagir avec son iPhone en utilisant des gestes de la tête, au lieu de toucher ou de parler.

« [Le contrôle actuel de l’appareil] exige souvent que l’utilisateur interagisse activement avec les composants de détection, comme par le toucher ou la parole », peut-on lire dans le brevet. Apple veut donc remplacer ces moyens fondamentaux d’interaction avec les iPhone ou l’un de ses appareils mobiles par des gestes et la détection de motifs lumineux.

Comment ? La réponse est « les capteurs de lumière »

Ledit brevet suggère qu’une paire d’Apple Glass devrait pouvoir surveiller les mouvements et les expressions de la tête d’un utilisateur et les transmettre ensuite à l’iPhone. Pour cela, l’appareil doit être doté des capteurs nécessaires pour cartographier en 3D le visage et la tête de l’utilisateur.

Ainsi, pour que cette technologie puisse être intégrée aux appareils portables, Apple affirme que les appareils tels que « des écouteurs… un masque… des protège-oreilles ou toute combinaison de ceux-ci » peuvent intégrer des capteurs de lumière. Ces capteurs « détecteront alors la lumière réfléchie par et/ou transmise à travers une partie de la tête de l’utilisateur, par exemple en utilisant la photopléthysmographie (PPG) ».

Le brevet indique également que ces capteurs de lumière doivent être placés à différents endroits de l’appareil. Et « grâce à ce positionnement, les données des capteurs de lumière peuvent capturer le mouvement des caractéristiques anatomiques dans les tissus de la tête de l’utilisateur et peuvent être utilisées pour déterminer les gestes appropriés de l’utilisateur ».

Un simple brevet

Ainsi, grâce à cette technologie intégrée dans les Apple Glass, les utilisateurs pourront contrôler leurs appareils mobiles simplement en hochant la tête ou en secouant la tête. Les capteurs de lumière du portable détecteront ces mouvements et expressions et les transmettront à l’appareil mobile pour déclencher diverses actions sur celui-ci.

L’idée est plutôt astucieuse. Cependant, comme il s’agit d’Apple, je ne vois pas encore cette technologie arriver jusqu’aux produits pour le grand public dans un proche avenir. Néanmoins, il est toujours bon de voir Apple travailler sur une nouvelle technologie pour son prochain grand produit.