Le Raspberry Pi Compute Module 4 est plus petit, plus rapide et plus performant

La Fondation Raspberry Pi a introduit une nouvelle version du Raspberry Pi Compute Module conçue pour les applications embarquées. Le nouveau Raspberry Pi Compute Module 4 est proposé à partir de 25 dollars et dispose des mêmes options de processeur et de mémoire que le Raspberry Pi 4 de l’année dernière, mais dans un boîtier plus petit qui intègre des ports de taille normale, mais qui comprend une prise en charge optionnelle du stockage eMMC embarqué.

Alors que son grand frère est un ordinateur polyvalent conçu pour être utilisé dans les salles de classe, les foyers, les entreprises ou à peu près n’importe quelle autre application, le Compute Module est destiné aux développeurs qui recherchent une solution compacte pouvant servir de cerveau à n’importe quoi, d’une caméra numérique de DIY à un système de signalisation numérique commercial.

Et cette année, le Raspberry Pi Compute Module 4 est le plus performant à ce jour. C’est aussi le plus petit.

Alors que les précédents modèles avaient à peu près la taille d’une barrette de mémoire DDR2 pour ordinateur portable et utilisaient la même interface, le Compute Module 4 est doté de deux connecteurs haute densité qui permettent des entrées/sorties dans un boîtier plus petit : la minuscule carte informatique ne mesure que 55 mm x 40 mm.

Si vous avez besoin de ports de taille standard, vous pouvez vous connecter à une carte I/O optionnelle qui apporte une prise Ethernet Gigabit, deux ports HDMI de taille normale, deux ports USB 2.0, un lecteur de carte micro SD, un connecteur PCIe Gen 2 x1 et un connecteur GPIO à 40 broches. Vous pouvez également utiliser des cartes d’adaptation de sociétés tierces comme Gumstix.

Voici les principales caractéristiques du nouveau Compute Module 4 :

Processeur : Broadcom BCM2711 à 1,5 GHz avec ARM Cortex-A72

: Broadcom BCM2711 à 1,5 GHz avec ARM Cortex-A72 GPU : VideoCore VI

: VideoCore VI RAM : 1 Go, 2 Go, 4 Go, ou 8 Go LPDDR4-3200

: 1 Go, 2 Go, 4 Go, ou 8 Go LPDDR4-3200 Stockage (en option) : eMMC de 8 Go, 16 Go, 32 Go

(en option) : eMMC de 8 Go, 16 Go, 32 Go Connectivité sans fil (en option) : Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0

: Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 Ethernet : Prise en charge Gigabit Ethernet

: Prise en charge Gigabit Ethernet Vidéo I/O : 2 ports HDMI (jusqu’à 4K), 2 ports MIPI DSI, 2 ports de caméra MIPI CSI-2

: 2 ports HDMI (jusqu’à 4K), 2 ports MIPI DSI, 2 ports de caméra MIPI CSI-2 GPIO : 28 broches

: 28 broches Interface PCIe : PCI Express 2.0

: PCI Express 2.0 Prix : 25 à 90 dollars

Différents modèles

Il existe de nombreuses options pour déterminer le prix, mais en résumé, pour 25 dollars, vous obtenez un Raspberry Pi Compute Module 4 Lite avec 1 Go de RAM, sans stockage embarqué et sans support pour le sans-fil. Un modèle haut de gamme de 8 Go de RAM, 32 Go de stockage, Wi-Fi et Bluetooth vous coûtera 90 dollars.

Et si vous souhaitez un Raspberry Pi Compute Module 4 avec 2 Go de RAM, 8 Go de stockage et une prise en charge du sans-fil, vous pouvez obtenir une réduction de 40 dollars. En fait, les mises à niveau (doublement de la RAM, ajout de stockage et ajout du Wi-Fi et du Bluetooth) coûtent 5 dollars chacune.