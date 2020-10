Une trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential offerte pour l’achat d’un Xiaomi Mi 10T ou Mi 10T Pro

En cette fin de semaine, Xiaomi a annoncé que les précommandes des smartphones Xiaomi Mi 10T et Mi 10 T Pro étaient liées à une offre exceptionnelle. En effet, si les deux smartphones sont disponibles en précommande dans le pays depuis le 16 octobre, durant les 16 et 25 octobre inclus, les précommandes des Mi 10T et Mi 10 T Pro sont accompagnés d’une trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential offerte.

Cette offre est disponible chez Boulanger, Bouygues, Cdiscount, Darty, Fnac, Free, Mi.com, Mi Store, Orange, Sosh, SFR ou encore Red by SFR. Faites vite !

Pour rappel, le Xiaomi Mi 10T arrive avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de 499,90 euros, dans les coloris Noir Cosmique et Argent Lunaire. Le Xiaomi Mi 10 T Pro existe quant à lui en deux variantes, l’une avec de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de 569,90 euros dans les coloris Noir Cosmique et Argent Lunaire, et une autre option avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage au prix de 599,90 euros dans les coloris Noir Cosmique, Argent Lunaire et Bleu Aurore.

Du côté des spécifications, les Xiaomi Mi 10T et Mi 10 T Pro ont des panneaux LCD IPS de 6,67 pouces avec un trou pour loger la caméra frontale. Les écrans prenant en charge la résolution full HD+ et offrent un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 144 Hz. Les deux smartphones sont alimentés par la puce Snapdragon 865 de Qualcomm, couplée à de la mémoire vive LPDDR5 et des batteries d’une capacité de 5 000 mAh. Ces smartphones ont une capacité de stockage UFS 3.1 et ne disposent pas de fente pour insérer une carte micro SD.

Le duo de smartphones Mi 10T dispose d’une caméra frontale de 20 mégapixels. Pour la photo, le Mi 10T Pro possède un capteur photo principal de 108 mégapixels compatible OIS, un objectif ultra-large de 13 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels dans sa configuration à trois capteurs photo. Le système de triple caméra du MI 10T possède une caméra principale de 64 mégapixels, un capteur ultra-large de 13 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels.

Une trottinette pour les citadins

Concernant la trottinette, la Mi Electric Scooter Essential est la petite dernière de la gamme. Elle a été spécialement conçue pour les citadins qui parcourent de courts trajets et qui sont adeptes de la simplicité avant tout.

Pesant seulement 12 kilos et disposant d’une autonomie allant jusqu’à 20 km, la Mi Electric Scooter Essential est parfaite pour se familiariser avec les trottinettes électriques. Elle possède également un double système de freinage régénératif à disque à la roue arrière et d’un système E-ABS à la roue avant.

Allez-vous craquer avec cette offre ?