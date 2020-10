Google Maps va montrer en temps réel à quel point un lieu est occupé

Pendant la pandémie du COVID-19, les précautions à prendre pour enrayer la propagation sont de se laver régulièrement les mains, de porter un masque et de se tenir à une distance sûre des autres. Eh bien, Google Maps vous aidera dans l’un de ces domaines en vous indiquant à quel point un lieu ou une entreprise est fréquenté lorsque vous sortez.

Google appelle cela des mises à jour de l’activité et propose cette fonction depuis quelques années déjà. Il peut prévoir approximativement le nombre de personnes à un certain endroit et montrer si le lieu est plus fréquenté que d’habitude ou non. Lors de l’événement virtuel « Search On 2020 », l’entreprise a annoncé qu’elle étendait l’utilisation de cette fonctionnalité pour afficher désormais des mises à jour en temps réel directement sur la carte et dans le Live View.

Comme le montre la capture d’écran ci-dessous, vous n’avez plus besoin de taper sur le nom des entreprises pour voir à quel point elles sont occupées. Google Maps indique désormais directement sur la carte si l’entreprise ou le lieu en question est « plus occupé que d’habitude », « aussi occupé que possible » ou « pas occupé ». Ces indicateurs d’activité sont affichés sous le nom de l’entreprise.

Ainsi, si vous prévoyez de sortir, vous pouvez savoir à l’avance si votre restaurant préféré est bondé ou non. Vous pouvez prendre des mesures appropriées pour maintenir une distance sociale ou atteindre plus tôt que d’habitude.

En outre, Google Maps affichera des indicateurs d’activité en temps réel lorsque vous vous dirigerez vers votre destination. Vous verrez une balise « Live » tout en haut et elle sera mise à jour en temps réel. Mais ce n’est pas tout. L’entreprise a également intégré cette fonctionnalité dans sa fonction de réalité augmentée, Live View.

Bientôt disponible

Si vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser Live View et pointer du doigt les restaurants et les magasins pour voir s’ils sont ouverts, leurs mesures d’hygiène et, bien sûr, s’ils sont très fréquentés. Vous pouvez choisir d’attendre à l’extérieur ou de choisir un autre magasin pour prendre votre essentiel si le magasin que vous visitez habituellement est bondé.

Quand pourrez-vous essayer cette fonction ? La société indique que les indicateurs d’activité seront « très bientôt » disponibles sur Google Maps et qu’ils seront disponibles sur iOS et Android.