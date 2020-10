Apple va expédier ses produits depuis ses boutiques pour des livraisons plus rapides

Les futurs iPhone 12 d’Apple seront peut-être en retard, mais ils n’arriveront pas en retard au palier de votre porte. En fait, les nouveaux produits de la firme à la pomme croquée pour 2020 pourraient bien être les plus rapides à être livrés dans l’histoire de la société.

Cela serait dû au fait que Apple a adopté une pratique que les revendeurs utilisent déjà, en exploitant son réseau de boutiques pour livrer les iPhone, iPad, Mac et autres produits Apple à des clients qui sont plus proches de chez eux que, par exemple, directement depuis un entrepôt ou même depuis la Chine.

Cela peut sembler être un petit changement presque insignifiant, mais il est plutôt important pour une entreprise qui a traditionnellement gardé un couvercle étanche sur tout. En expédiant depuis des entrepôts situés dans une certaine région ou depuis la Chine, Apple a un contrôle et une supervision plus directs sur l’endroit où se trouvent les choses. En effet, elle renonce à une partie de ce contrôle, mais se décharge également de ses responsabilités sur ses boutiques.

Selon les sources de Bloomberg, Apple a informé le personnel des boutiques et revendeurs de ces changements qui visent à améliorer les délais de livraison. Alors que l’ancien système impliquait que les acheteurs devaient attendre plusieurs jours, un nouvel iPhone pourrait être entre les mains des utilisateurs dès le lendemain de la commande, grâce à cette nouvelle stratégie de distribution.

Bien entendu, Apple continuera à contrôler la provenance d’un article et les acheteurs n’auront pas vraiment le choix, ni même le savoir.

Prêt pour l’iPhone 12 notamment

Ce changement plutôt historique pour l’entreprise intervient au moment où Apple se prépare à lancer une série de nouveaux produits, alors que ses ressources, notamment humaines, sont très limitées. Cela lui permettrait non seulement d’élargir les sources de distribution et de réduire les délais de livraison, mais aussi de donner aux boutiques et revendeurs la possibilité de continuer à fonctionner même lorsqu’ils sont fermés.

La gamme de produits devrait être très vaste dans les prochains jours, ce qui a probablement aussi rendu nécessaire le changement de stratégie de distribution. En plus des premiers iPhone 5G, Apple devrait également dévoiler un certain nombre d’accessoires audio et des Mac fonctionnant sur une puce Apple Silicium, pour n’en citer que quelques-uns.