Qu’est-ce que le Amazon Prime Day ? Tout ce que vous devez savoir avant le 13 octobre

Nous attendons depuis plus longtemps que le Amazon Prime Day commence. Contrairement aux années précédentes, celui-ci a été repoussé à maintes reprises à la cause de coronavirus qui touche actuellement le monde entier. Cependant, l’un des plus grands, sinon le plus grand, événement de l’année en matière de shopping en ligne va enfin ouvrir ses « portes ».

Je vais vous donner toutes les informations connues sur cet événement. Cela devrait vous permettre de vous mettre à jour afin que vous puissiez être prêt avec votre smartphone ou votre PC pour commencer votre folie des dépenses sur Amazon.

Qu’est-ce que le Amazon Prime Day, quand aura-t-il lieu ?

En 2015, Amazon a décidé de lancer son propre événement de vente spécial pour les membres de son service d’abonnement Amazon Prime afin de contribuer à célébrer le 20e anniversaire d’Amazon. L’événement a été baptisé, sans surprise, Amazon Prime Day. Au cours de cet événement, le détaillant en ligne a réduit les prix de tonnes d’articles. Ce fut un énorme succès, et depuis lors, le revendeur en ligne organise chaque année cet événement.

En raison de la pandémie du COVID-19, le géant du commerce en ligne a dû apporter quelques modifications à ses procédures d’expédition. Ces changements auraient limité les efforts du revendeur pour vendre et expédier l’énorme quantité de produits qu’il s’attendait à vendre lors d’une journée normale du Prime Day, qui se tient généralement à la mi-juillet. Maintenant que les efforts d’expédition de Amazon sont revenus à la normale, Amazon a maintenant confirmé que l’événement commencera le 13 octobre.

Alors que le premier événement Amazon Prime Day durait une journée, le revendeur a allongé la durée de l’événement au fil des ans. En 2019, l’événement a duré 48 heures. Ce sera à nouveau le cas en 2020, puisque le Amazon Prime Day aura lieu les 13 et 14 octobre.

Que dois-je faire pour faire des achats pendant l’événement ?

La principale condition pour participer au Amazon Prime Day 2020 est d’être membre du programme Prime. Il coûte 5,99 euros par mois, ou 49 euros pour une adhésion annuelle. La bonne nouvelle pour les nouveaux membres Prime est que vous pouvez vous inscrire et bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours. Si vous vous inscrivez aujourd’hui — avant la date de lancement du Prime Day 2020, vous pouvez faire des achats et profiter de toutes les réductions, puis annuler votre adhésion par la suite avant la fin de la période d’essai.

Bien entendu, vous pouvez conserver votre adhésion Prime après l’événement. L’adhésion comprend l’accès à de nombreux autres services, notamment le streaming de séries TV et de films sur Amazon Prime Video, des réductions sur des articles même après le Prime, et bien plus encore.

Quels types d’offres pouvons-nous attendre lors du Amazon Prime Day 2020 ?

Lors de ces deux journées de shopping, vous allez retrouver le plus grand nombre d’offres sur des produits incontournables. Amazon vendra probablement un grand nombre de ses appareils à des prix très réduits pendant l’événement. En outre, les vendeurs tiers auront probablement aussi des remises importantes sur un grand nombre de leurs produits. Cela signifie que vous pouvez probablement faire de grosses économies sur des achats comme les Smart TV, les smartphones, les caméras, les ordinateurs portables et de bureau, les consoles de jeux, et bien plus encore.

Les membres pourront bénéficier de bonnes affaires sur des produits et des marques premium, tels que Garmin, Vans ou encore L’Oréal Paris.

Économisez 68 % sur notre enceinte connectée la plus populaire, Echo Dot (3e génération), proposée 18,99 € seulement

Économisez jusqu’à 65 € sur les appareils Echo Show. Obtenez l’Echo Show 5 pour 44,99 € (au lieu de 89,99 €) et l’Echo Show 8 pour 64,99 € (au lieu de 129,99 €)

Embarquez Alexa en voiture avec 25 € de réduction sur Echo Auto, maintenant avec le mode Auto dans l’application Alexa, pour 34,99 € seulement

Économisez 20 € sur Fire TV Stick 4K avec la télécommande vocale Alexa et utilisez votre voix pour contrôler vos films et séries préférés, pour 39,99 € seulement

Économisez jusqu’à 30 € sur les tablettes Fire. Procurez-vous la Fire HD 8 pour 69,99 € et la Fire 7 pour 49,99 €

Obtenez un Echo Dot (3e génération) avec une ampoule connectée LIFX blanche pour 24,99 €

Obtenez un Echo Dot (3e génération) et une Amazon Smart Plug (prise connectée WiFi) pour 29,99 €

Économisez 40 € sur le Kindle Paperwhite, proposée à 89,99 € seulement

Endormez-vous plus vite avec le métronome lumineux Dodow

Découvrez les aspirateurs robots AMIBOT Spirit de Best of Robots

Le potager d’intérieur de Prêt à Pousser, accompagné de ses indispensables capsules Basilic, Menthe, Ciboulette et Thym

Une sélection de casques et enceintes Bose

Une sélection d’aspirateurs robots

Des montres connectées Garmin

Une sélection d’ordinateurs portables et d’ordinateurs gaming

En plus des offres qui seront disponibles tout au long de l’événement, vous pouvez également vous attendre à des réductions spéciales sensibles au facteur temps dans le cadre des offres Amazon Prime Day.

Que se passe-t-il d’autre pendant l’événement ?

Pour l’événement de cette année, le revendeur offre aux clients un crédit de 10 euros à utiliser pendant l’événement. Ils peuvent obtenir ce crédit s’ils ont dépensé 10 euros sur des articles vendus par des petites entreprises sélectionnées dans la boutique d’Amazon. Cette promotion spéciale sera en vigueur jusqu’au 12 octobre. Cela devrait être un excellent moyen d’économiser sur encore plus d’offres Amazon Prime Day.

C’est tout ce que vous devez savoir sur l’Amazon Prime Day 2020. Alors, prêt à acheter ?