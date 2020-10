Le nouveau Blade Stealth 13 de Razer est équipé de puces Intel de 11ème génération

Le Razer Blade Stealth 13 est l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu que vous pouvez acheter. Aujourd’hui, la société lui donne un coup de jeune : elle vient d’annoncer un modèle « fin 2020 » de son appareil de 13 pouces. Cet appareil est la dernière itération du « premier Ultrabook de jeu au monde », préparé avec les derniers composants haut de gamme.

Le seul changement vraiment important par rapport au Blade Stealth 13 sorti au début de l’année semble être le processeur. Le prochain Blade Stealth 13 (2020) est alimenté par une puce de la dernière génération d’Intel, le Core i7-1165G7, de 11e génération à 28 W. Il est cadencé à 2,8 GHz de base et à 4,7 GHz en mode turbo.

Il est équipé d’une carte graphique GeForce GTX 1650 Ti de NVIDIA (4 Go DDR6 avec Max-Q Design), et de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage (extensible). Razer affirme qu’il est « jusqu’à 2,7 fois » plus rapide que la génération précédente en matière de création de contenu et « plus de 20 % plus rapide » en matière de productivité au bureau.

L’autre changement notable est qu’il y a maintenant une option d’écran tactile OLED d’une résolution full HD, qui, selon Razer, couvrira 100 % de l’espace du DCI-P3. (Cette option s’adresserait aux créateurs de contenu qui ont besoin de couleurs précises, plutôt qu’à tous ceux qui veulent jouer à des jeux sérieux). Comme son prédécesseur, ce Blade peut également être équipé d’un écran non tactile full HD avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz — le taux de rafraîchissement le plus élevé que l’on puisse obtenir sur un ordinateur portable de 13 pouces.

Ce Razer Blade Stealth 13 fonctionne avec 4 haut-parleurs orientés vers le haut. Les deux modèles sont légers avec un poids d’environ 1,4 kg et une épaisseur de 15,3 mm, avec un fraisage CNC et en aluminium anodisé. Cet ordinateur portable est équipé d’une connexion sans fil AX/Wi-fi 6 pour une connectivité de données ultra-rapide. Ces machines fonctionnent avec 2 ports USB 3.1 Type-A, 2 ports Thunderbolt 4 (USB-C), un port d’alimentation et un seul port combiné casque/microphone de 3,5 mm.

À partir de 2 000 euros

Enfin, Razer affirme que vous constaterez une amélioration de la qualité audio. Le nouveau Blade est livré avec une nouvelle application THX Spatial Audio qui vous permet de basculer les profils audio prédéfinis pour différents scénarios (films, jeux, musique, etc.) ou de créer le vôtre. Beaucoup d’ordinateurs portables ont des options audio comme celle-ci, et l’efficacité peut certainement varier. Les touches ont quant à elles un rétro-éclairage Razer Chroma RGB avec des possibilités de personnalisation grâce au logiciel Synapse 3.

Le modèle Razer Blade Stealth 13 (fin 2020) à écran mat full HD à 120 Hz coûtera 1 999,99 euros lancement. La version avec un écran tactile OLED full HD coûtera environ 2 249,99 euros au lancement. Le Razer Blade Stealth 13 (fin 2020) sera commercialisé en octobre 2020 et disponible sur le site Web de Razer.