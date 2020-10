Pour sa toute première chaise de jeu, il semble que Razer ait décidé de copier en grande partie l’un des favoris du moment : la nouvelle Razer Iskur, à 499,99 euros, sonne le glas des Secretlab Omega et Titan, dont les prix sont similaires.

Mais, la Razer Iskur est une chaise dédiée aux amoureux du gaming qui change quelques éléments clés par rapport au reste du marché. Cette chaise, la première chaise de jeu fabriquée par Razer, fonctionne avec un système de « support entièrement personnalisable » pour le dos de l’utilisateur. Pour créer cette expérience, Razer a utilisé de la mousse à mémoire de forme, des coussins en mousse à haute densité et un système de cuir synthétique multicouche dans les parties les plus utilisées du siège.

Selon Razer, les chaises de jeu d’aujourd’hui sont un « concept copié, collé, inspiré des chaises de course ». L’entreprise a décidé de tenter de faire quelque chose de mieux, en s’appuyant sur les solutions existantes, mais avec un soutien dorsal adéquat. Comme l’a dit Razer, « une bonne posture et la santé de la colonne vertébrale ne doivent pas être négligées ».

Le coussin de tête de cette chaise est rempli de mousse à mémoire de forme. Les coussins situés plus bas dans la chaise sont remplis de mousse à haute densité. Ils sont censés être le « parfait équilibre entre soutien et confort ».

Sur les côtés de la chaise se trouvent deux « accoudoirs 4D » qui montent, descendent, se déplacent d’un côté à l’autre, vacillent, et se déplacent à la fois en avant et en arrière. Le dossier peut s’incliner d’avant en arrière, il y a un réglage en hauteur et l’ensemble du siège peut basculer. Tout cela s’ajoute au système de soutien lombaire personnalisable.

Ultra-résistante

Les parties les plus utilisées de la chaise sont recouvertes de cuir synthétique multicouche « pour résister à de plus longues heures d’usure ». Il s’agit là de l’élément le plus souvent négligé dans un fauteuil d’ordinateur. Ils s’usent, rapidement et facilement. Ce fauteuil est conçu pour porter un poids maximal de 136 kg, et une personne plus petite que 190 cm.

La chaise de jeu Razer Iskur est sortie le 10 octobre 2020 sur la boutique en ligne de Razer. D’ici la fin de l’année, cette chaise sera également disponible dans des boutiques aux États-Unis, au Canada, dans l’UE, en Chine et en Asie. Le fauteuil de jeu Razer Iskur aura un prix de lancement d’environ 500 euros.