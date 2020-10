Samsung lance le Galaxy A42 5G, un smartphone 5G le plus abordable

Samsung a officiellement lancé le Galaxy A42 5G, un nouvel appareil mobile qui est le smartphone 5G le plus abordable de la société à ce jour. Le Galaxy A42 5G sera d’abord mis en vente au Royaume-Uni à un prix de 349 £, mais il est possible qu’il soit également commercialisé sur d’autres marchés dans un avenir proche. Nous ignorons encore s’il sera proposé en France, bien qu’en Belgique il est déjà proposé au prix de 379 euros.

Le nouveau smartphone est équipé d’un écran « Infinity U » de 6,6 pouces et d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran pour un déverrouillage facile. Samsung ne dit pas s’il s’agit d’un capteur optique ou ultrasonique, bien qu’à ce niveau de prix, il est difficile de croire que la société choisirait ce dernier.

Le Galaxy A42 5G est alimenté par une puce SM 7225 associée à 4 Go de RAM et dispose d’un stockage interne de 128 Go, tandis qu’un emplacement pour carte micro SD permet une extension jusqu’à 1 To maximum.

Concernant la batterie, on retrouve une unité d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W.

Il y a trois caméras disponibles, deux à l’arrière et une à l’avant :

Arrière : 48 mégapixels AF (f/1.8) + 8 mégapixels (f/2.2) + 5 mégapixels (f/2.4) + 5 mégapixels (f/2.4)

Avant : 20 mégapixels (f/2.2)

Mise en vente le 6 novembre

« Le Galaxy A42 5G est doté d’une puissante caméra à quadruple capteur photo multi-rôle qui rend la capture ou l’enregistrement de ces moments mémorables plus facile que jamais. Le capteur photo principal de 48 mégapixels, ainsi que le capteur photo ultra-large de 8 mégapixels peuvent prendre des images de paysage à couper le souffle tandis que le capteur photo macro de 5 mégapixels et l’appareil photo de profondeur de 5 mégapixels capturent des détails complexes d’objets en gros plan et peuvent créer un effet de flou d’arrière-plan autour du sujet. Il y a un capteur photo de 20 mégapixels à l’avant pour des prises de vue de niveau supérieur et des appels vidéo d’une réelle clarté », explique Samsung.

Le nouveau modèle sera mis en vente au Royaume-Uni le 6 novembre, et à ce jour, il ne semble pas que Samsung va lancer un programme de précommande pour ce modèle.