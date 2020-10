Le lancement de l’iPhone 12 est prévu pour le 13 octobre

Cette année, Apple n’a pas pu lancer l’iPhone 12 à son échéance habituelle de septembre en raison de retards dans la production. La société a plutôt lancé de nouvelles montres connectées, les Apple Watch Series 6 et Watch SE, ainsi que l’iPad Air lors de cet événement. Aujourd’hui, la société a commencé à envoyer des invitations à un autre événement, et celui-ci est sans aucun doute pour la nouvelle gamme de smartphones, à savoir l’iPhone 12.

L’invitation fixe la date du lancement de l’iPhone 12 au 13 octobre à 19 heures, heure française. Ce lancement tardif est probablement dû aux retards engendrés par la pandémie COVID-19.

Nous savons déjà qu’Apple lancera quatre nouveaux iPhone cette année, dont un iPhone de 5,4 pouces qui, selon la rumeur, s’appellerait l’iPhone 12 mini. La société devrait également lancer un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces, ce qui en fera le plus gros iPhone commercialisé à ce jour. Nous nous attendons également à des écrans avec une fréquence de rafraîchissement à 120 Hz, mais de récents rapports laissent entendre que l’iPhone 12 n’aura pas d’écrans à 120 Hz.

En outre, tous les modèles d’iPhone 12 devraient être dotés d’une connectivité 5G, bien que des rumeurs laissent entendre que seul l’iPhone 12 Pro Max sera doté de la vitesse 5G la plus élevée, à savoir les ondes millimétriques – mmWave 5G, tandis que les autres ne prendront en charge que les réseaux 5G à moins de 6 GHz – sub-6GHz.

« One more thing »

La rumeur veut que Apple ait un certain nombre d’autres produits en préparation, notamment de nouveaux écouteurs intra-auriculaires, un HomePod plus petit et plus abordable, et un concurrent des trackers de Tile qui sont apparemment appelées AirTags. Il est toujours possible qu’Apple en parle davantage lors de l’événement. Et Apple a annoncé en juin qu’elle sortirait son premier Mac basé sur une architecture ARM d’ici la fin de l’année, afin que nous puissions en apprendre davantage à ce sujet également.

Il est évident que tous ces éléments seront révélés lors de la keynote de lancement. Comme je l’ai déjà mentionné, le lancement est prévu pour le 13 octobre, et vous pourrez regarder la keynote sur Apple.com. Comme toujours, vous retrouverez toutes les annonces sur le BlogNT !