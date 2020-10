Apple continue de dominer le marché des PC en termes de satisfaction client

Apple, comme nous le savons, est un nom important dans l’industrie de la technologie, principalement en raison de sa réputation auprès des consommateurs. Les gens aiment utiliser les produits Apple en raison de leur écosystème d’appareils et de l’expérience logicielle de leurs systèmes d’exploitation. Aujourd’hui, selon un récent rapport de l’American Customer Satisfaction Index (ACSI), Apple continue à occuper la première place.

L’ACSI est une organisation chargée de sonder les clients, en leur demandant leur satisfaction après avoir acheté un nouveau produit électronique. L’équipe utilise les données de 14 698 entretiens avec des clients pour analyser leur satisfaction. Le rapport montre les niveaux de satisfaction des clients pour les produits électroniques comme les ordinateurs personnels, les smartphones, les téléviseurs et autres appareils électroniques.

Dans la catégorie des ordinateurs personnels, Apple a obtenu un généreux score de 82 points, soit une baisse de seulement 1 point par rapport à l’année précédente. La deuxième place est, sans surprise, occupée par son concurrent de Séoul, Samsung, avec un score légèrement inférieur. Apple a une fois de plus obtenu les meilleures notes pour les PC et les tablettes grâce à l’iPad et au Mac. Toutefois, par rapport aux notes de satisfaction des clients qu’Apple partage souvent, celles-ci sont nettement inférieures.

En 2019, Apple était en tête de liste avec 83 points, tandis que Samsung était à 81 points. Cette année, malgré la baisse de 0,1 % des points de satisfaction, Apple a conservé sa couronne puisque le score de satisfaction de Samsung est resté le même que l’année dernière.

Apple espère que la baisse de 1 % du taux de satisfaction de 2019 n’est pas le début d’un déclin. Avec le lancement de nouveaux Mac dotés de puces Apple Silicon et la disparition du décrié clavier à mécanisme papillon, je pense que tout ira bien en 2021. Apple a connu un trimestre de juin très impressionnant, avec des revenus en hausse de 20 % pour les Mac et de 30 % pour les iPad. Comme cette étude ACSI sur les PC s’est déroulée de juillet 2019 à juin 2020, il pourrait être intéressant de voir si la récente hausse des ventes d’iPad et de Mac pourrait faire passer les taux de satisfaction d’Apple lors de l’étude ACSI de l’année prochaine.

La meilleure note pour le design

« Tant Apple que Samsung ont montré une satisfaction client élevée et stable au cours des cinq dernières années — séparées par un point seulement pour toutes ces années sauf une. Apple continue de dominer ce secteur qu’est l’expérience client, recevant sa meilleure note pour le design. Samsung brille en termes de valeur, se classant premier de sa catégorie parmi tous les fabricants de PC », peut-on lire dans le rapport officiel.

Amazon occupait la troisième place l’année dernière, mais cette fois-ci, elle partage le podium avec Acer avec 78 points. Le reste des marques, comme Asus, Dell, HP et d’autres, se sont tous classées entre 75 et 77 points.