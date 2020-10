La manette de la PlayStation 5 va perturber les japonais

La PlayStation 5 est presque arrivée, et quand elle arrivera, les joueurs japonais vont devoir faire face à un changement qui semble simple en apparence, mais qui pourrait être massif en réalité.

Apparemment, Sony est en train de modifier la fonction de certains boutons de la manette de la PlayStation 5 au Japon, en échangeant la fonctionnalité des boutons « X » et « O ». Comme vous pouvez l’imaginer, cela va être frustrant pour les joueurs japonais qui sont déjà habitués aux fonctionnalités actuelles de la DualShock 4 et des manettes qui l’ont précédée.

Le changement a été révélé dans un récent article de prise en main de Famitsu, et celui-ci a apporté une révélation pour ceux d’entre nous qui sont ici en Occident : alors que les jeux PlayStation auxquels nous jouons habituellement confirment ou acceptent avec la touche « X » et reviennent ou annulent avec la touche « O », c’est l’inverse au Japon. Là-bas, le « O » est pour confirmer et le bouton « X » sert d’annulation, et il en est ainsi depuis le lancement de la première PlayStation.

Avec la PlayStation 5 et la manette DualSense, Sony échange la fonctionnalité de ces boutons au Japon, afin d’aligner leur fonctionnalité sur celle du reste du monde.

C’est un changement simple, mais comme l’explique Kenji Iguchi, le développeur de la réalité virtuelle, sur Twitter, les joueurs japonais vont essayer de défaire plus de deux décennies de mémoire musculaire de leur corps pour s’habituer à ce changement important.

In Japan, the “Circle = Good, OK, Correct” symbolism has been common knowledge for many decades. When designing the original PlayStation controller, it was likely that the placement of the O/X were hence made to match the Super Famicom’s A/B, and were utilized similarly. — Kenji Iguchi (@needle_e) October 4, 2020

Un bouleversement

« Au Japon, le symbolisme du “cercle = bon, OK, correct” est connu de tous depuis de nombreuses décennies. Lors de la conception de la manette originale de la PlayStation, il était probable que l’emplacement des touches O/X ait été fait pour correspondre à celui des A/B de la Super Famicom, et qu’ils aient été utilisés de la même manière », explique Iguchi. En effet, les manettes de Nintendo utilisent une disposition analogue, et si vous comparez une manette Switch Pro avec une manette Xbox One, vous remarquerez que les positions des boutons A et B sont permutées.

Ainsi, lorsque la PlayStation 5 et sa manette DualSense arriveront au Japon dans le courant de l’année, il semble qu’un certain nombre de joueurs devront faire face à la frustration qui accompagne la mémoire musculaire qui a soudainement été rendue inexacte. Si l’on considère que les manettes de Nintendo conserveront la même disposition, ceux qui possèdent à la fois une Switch et une PlayStation 5 vont devoir mener des combats particulièrement ennuyeux.