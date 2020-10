Le démontage du Surface Duo laisse entrevoir quelques failles

Le Surface Duo de Microsoft est probablement l’un des plus beaux smartphones que nous ayons vus cette année, mais il est peut-être aussi devenu l’un des plus décevants. Au-delà des spécifications de 2019 pour un appareil de 2020, l’expérience logicielle a également été moins que gratifiante en raison de l’accumulation de petits mais ennuyeux bugs.

Le récit du démontage et de la réparation est encore pire comme l’a montré iFixit et maintenant Zack Nelson de JerryRigEverything montre une fin encore plus tragique pour le premier smartphone Android de Microsoft. Nelson n’est pas un expert du démontage, contrairement à iFixit, mais il a suffisamment d’expérience pour s’y retrouver. Malheureusement, cela n’a pas suffi pour sauver le Surface Duo dès le départ. Cet appareil à 1 400 dollars n’a pas été conçu pour être facilement réparé, peut-être même par le personnel autorisé de Microsoft.

Microsoft utilise un cadre en plastique sur le Surface Duo, et selon certains utilisateurs, le fait de ne pas opter pour le métal montre déjà les lacunes prévues.

Des images des entrailles du Surface Duo ont circulé avant son lancement officiel et bien qu’il ait montré un beau chef-d’œuvre, cette beauté a un prix élevé. Le démontage de l’appareil n’était pas seulement extrêmement difficile, il était aussi pratiquement inutile puisque de nombreuses pièces ne sont pas assez modulaires pour être facilement remplacées.

Et oui, cela inclut le port de charge USB-C qui est souvent le premier à s’user. En outre, certains utilisateurs affirment que le plastique autour du port USB-C est fissuré et qu’il n’y a évidemment aucun moyen de le réparer.

La charnière, son seul atout ?

Le seul atout du Surface Duo est aussi, ironiquement, son plus simple : le système de charnières. Contrairement à la charnière du Motorola RAZR, déjà plus simple, le design de Microsoft est encore plus simple et n’est pas vulnérable aux minuscules particules. C’est peut-être la seule partie qui est vraiment conçue pour durer.

Si Microsoft parvient à sortir des mises à jour logicielles qui corrigeront de nombreux bugs du Surface Duo, les appareils pourraient encore avoir une chance de devenir l’un des produits les plus remarquables de 2020. Cependant, ceux qui ont à l’esprit la résistance, la réparabilité et la longévité pourraient vouloir attendre un Surface Duo 2, en supposant, bien sûr, que celui-ci arrive.