OPPO lance ses nouveaux smartphones, les Reno4 Pro, Reno4 et Reno4 Z

Le OPPO Reno3 Pro a été lancé en mars de cette année avec la puce Mediatek Helio P95. Après avoir lancé la série Reno4 haut de gamme et milieu de gamme en Chine en juin dernier, OPPO a maintenant annoncé la disponibilité des Reno4 Pro et Reno4 en France, aux côtés du Reno4 Z. Ces smartphones sont alimentés par la puce Snapdragon 765G 5G de Qualcomm.

Le Reno4 Pro 5G de OPPO est alimenté par le Snapdragon 765G associé à 12 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 2.1 sans extension par une carte micro SD. Le Reno4 Pro est équipé d’un panneau AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution full HD+, une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz dans un format 20:9 avec une protection Corning Gorilla Glass 5.

OPPO affirme que le Reno4 Pro 5G a des capacités d’enregistrement vidéo améliorées, en particulier en cas de faible luminosité. Le smartphone est équipé d’un capteur grand-angle à 120 degrés Sony IMX708 de 12 mégapixels à ouverture f/2.2, d’une caméra principale Sony IMX586 à ouverture f/1.7 de 48 mégapixels avec une stabilisation optique de l’image (OIS) et d’un capteur de 13 mégapixels à ouverture f/2.4 pour les prises de vue au téléobjectif. La caméra frontale est composée d’un double capteur, de 32 et 2 mégapixels.

OPPO vante les fonctionnalités “Ultra Night Video” et “Ultra Steady Video 3.0” pour améliorer les prises de vue en basse lumière.

Le Reno4 5G est quant à lui doté d’un écran AMOLED de 6,4 pouces légèrement plus petit, avec une résolution full HD+, et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. À l’arrière, il dispose d’une caméra à triple capteur photo, composée d’un capteur de 48 mégapixels, d’un second de 8 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels. Le Reno4 5G est alimenté par des composants internes analogues à ceux du Reno4 Pro 5G mais offre 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS 2.1.

Les deux smartphones sont équipés de la surcouche ColorOS 7.2 de OPPO, basée sur Android 10. En outre, les Reno4 5G et le Reno4 Pro 5G sont tous deux équipés d’un chargeur rapide SuperVOOC de 65 W qui permet de recharger complètement la batterie de 4 000 mAh en 36 minutes environ.

Le Reno4 Pro 5G de OPPO est vendu au prix de 799 euros, tandis que le Reno4 5G sera mis en vente au prix de 549 euros. Les deux téléphones seront disponibles dans les variantes Bleu Galactique et Noir Spatial.

Un modèle plus abordable

Enfin, le Reno4 Z est équipé d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’une caméra à quadruple capteur, ce qui couvre la plupart des fonctionnalités offertes par les deux autres variantes.

Le Reno4 Z est équipé du processeur Mediatek Dimensity 800 avec 5G, qui n’est pas très éloigné du Snapdragon 765G dans les scores globaux de benchmarks – il a même un léger avantage dans les tests Geekbench et AnTuTu en multi-coeurs. Le Reno4 Z est disponible pour un prix beaucoup plus abordable de 379 euros. Il sera disponible avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, est disponible en Noir Encre et Blanc Rosée.