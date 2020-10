Microsoft pourrait annoncer le Surface Laptop Go aujourd’hui

Au début de ce mois, nous avons appris que Microsoft préparait un nouveau Surface Laptop plus petit pour la fin de l’année, avec un écran de 12,5 pouces. Et maintenant, deux sources fiables suggèrent que Microsoft l’annoncera aujourd’hui, le 1er octobre.

Tout d’abord, un peu de contexte. Ce nouveau modèle Surface sera probablement appelé Microsoft Surface Laptop Go, et cela en dit long sur le sujet. En d’autres termes, il est censé être un modèle de Surface Laptop plus abordable, avec des spécifications qui permettraient à Microsoft de maintenir le prix à un niveau inférieur que ce que l’on a l’habitude de voir avec la gamme Surface — à l’exception de la Surface Go, le premier appareil Surface abordable.

Selon WinFuture, il s’agit du Surface Laptop Go qui a repéré une annonce avec Windows 10 Pro qui ne coûte que 649 €, qui semble un peu moins cher que le prix de départ du Surface Laptop 3, qui est de 1 149 euros. Quandt pense que les versions avec Windows 10 Home pourraient être encore moins chères.

WalkingCat, souvent fiable avec les rumeurs de Microsoft, a tweeté à la mi-septembre que l’entreprise pourrait tenir le 30 septembre ou le 1er octobre un évènement d’annonce des appareils Surface, ey Quandt indique qu’aujourd’hui est le jour J.

Bien sûr, ce prix plus bas suggère que vous n’obtiendrez pas nécessairement les dernières et meilleures spécifications. Selon Quandt, il s’agit d’un écran LCD d’une résolution de 1 536 x 1 024 pixels (mais toujours avec ce spacieux format 3:2), d’un processeur Core i5-1035G1 Ice Lake de dernière génération, associé à 4 ou 8 Go de mémoire vive (RAM). Il est fort probable que Microsoft proposera deux versions différentes du Surface Laptop, l’une avec 4 Go et l’autre avec 8 Go, et que le modèle de base ne disposera que de 4 Go de RAM.

Est-ce suffisant pour une expérience sans heurts sous Windows 10 ? Très probablement, d’autant plus que l’ordinateur portable devrait être livré avec Windows 10 Home en mode S. La version Pro sera préchargée sur le modèle de 8 Go.

Lancement public le 1er octobre ?

Surface Laptop Go: 12.45in 1536x1024px PixelSense LCD, Intel Core i5-1035G1, 4/8 GB, 64/128/256GB (64 is only eMMC), 13h battery. USB-A/C, Surface Connect, 3.5mm, 11xx grams. Silver, Blue, Gold. —Roland Quandt (@rquandt) September 30, 2020

En termes de stockage, le nouvel appareil sera livré avec 64 Go de stockage eMMC, 128 Go et 256 Go. Là encore, le modèle de base ne disposera probablement que de 64 Go, tandis que les autres versions offriront davantage de stockage, avec bien sûr une légère augmentation de prix. Il affirme également que Microsoft a peut-être encore une fois fait l’économie de ces 64 Go de stockage en en faisant un eMMC relativement lent au lieu d’un véritable SSD PCI-Express basé sur SATA ou NVMe.

Le Surface Laptop Go ne serait pas équipé de la reconnaissance faciale, mais Windows Hello serait toujours proposé avec un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation. Les connectivités Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, et Surface Connect sont d’autres fonctionnalités à venir sur l’appareil. Enfin, 13 heures de batterie sont annoncées.

Je suis très impatient de voir un nouveau produit Surface !