Google annonce le Pixel 4a 5G au prix de 499 euros

Outre le Pixel 5, Google vient d’annoncer le Pixel 4a 5G, une variante du smartphone abordable lancé en août dernier et qui supporte les réseaux 5G. Le smartphone coûte 499 euros, soit 150 euros de plus que le Pixel 4a standard, mais la variante 5G présente quelques différences matérielles notables, au-delà de son modem cellulaire amélioré. Le smartphone sera lancé plus tard dans le mois au Japon, et d’autres pays suivront en novembre.

L’écran OLED du Pixel 4a 5G est plus grand, passant à 6,2 pouces, contre 5,8 pouces pour le Pixel 4a, avec une résolution full HD+, soit 2 340 x 1 080 pixels, pour une densité de pixels de 413 ppp. Cet appareil est doté de la technologie Always-on display, d’une prise en charge du HDR et d’une profondeur de 24 bits pour 16 millions de couleurs. Il dispose également de la nouvelle fonctionnalité « Now Playing » — qui n’est pas présente sur le Pixel 4a, qui indique les chansons jouées en fonction de votre environnement (sans qu’une connexion Internet soit nécessaire).

L’appareil est également équipé d’un processeur légèrement plus rapide, le Qualcomm Snapdragon 765G avec le GPU Adreno 620, par rapport au Snapdragon 730G du Pixel 4a standard. C’est la même chose à l’intérieur du Pixel 5 récemment annoncé, qui prend également en charge les réseaux 5G et coûte 699 euros.

La variante 5G du Pixel 4a dispose également d’une prise casque de 3,5 mm, ce qui manque désormais aux smartphones phares de Google.

Comme le Pixel 4a, cette version n’a pas la charge sans fil ni la résistance à l’eau du Pixel 5, et sa mémoire et son stockage restent les mêmes, respectivement à 6 Go et 128 Go. Mais elle dispose d’une batterie plus grande avec une capacité de 3 885 mAh (le Pixel 4a a une batterie de 3 140 mAh tandis que le Pixel 5 a une batterie de 4 080 mAh). Sous le capot on retrouve également le module de sécurité Titan M conçu par Google qui fonctionne avec le capteur d’empreintes digitales « Pixel Imprint ».

Pas encore disponible à l’achat

Les caméras à l’arrière sont améliorées par rapport au Pixel 4a avec une technologie « Dual-Pixel » de 12,2 mégapixels, un autofocus avec détection de phase, une stabilisation optique et électronique de l’image, et une ouverture ƒ/1,7, avec un large champ de vision de 77 degrés. Le deuxième objectif à l’arrière offre un champ de vision ultra large de 107 degrés et une ouverture ƒ/2,2, le tout avec un capteur de 16 mégapixels. Cet appareil sera lancé avec Android 11.

Malheureusement, la page produit du Pixel 4a 5G sur la boutique Google ne propose qu’une option « rejoindre la liste d’attente » sans date de lancement concrète en France, alors que le Pixel 4a est prêt à être expédié. Le Pixel 5 a été annoncé avec une date de lancement le 15 octobre dans neuf pays (vraisemblablement les mêmes que le Pixel 4a 5G).