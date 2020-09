Chrome Canary vous permet de renommer les fenêtres de votre navigateur

Les navigateurs Web introduisent constamment de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience multitâche. Alors que Google Chrome dispose de la fonction de regroupement des onglets pour regrouper des onglets analogues et travaille déjà sur une fonction de regroupement automatique des onglets, la dernière fonction de Canary tente de gérer efficacement des fenêtres de navigateur séparées.

Le multitâche est devenu une fonctionnalité clé pour la majorité des utilisateurs de Windows, et avoir plus d’une fenêtre de la même application à l’écran est quelque chose que la plupart d’entre nous font de nos jours. Il va sans dire que plusieurs fenêtres portant le même nom ne constituent pas nécessairement l’approche la plus pratique, et la preuve vivante en est l’expérience du navigateur, qui ne propose aucune option de personnalisation à cet égard. Cependant, Google souhaite traiter cette problématique dans Chrome.

Comme l’a remarqué Techdows, il existe une nouvelle fonctionnalité appelée « Window Naming » qui vous permet de définir des noms personnalisés pour les fenêtres du navigateur Chrome. De cette façon, vous pouvez facilement classer vos fenêtres de navigateur en fonction de leur contenu et les identifier rapidement.

Pour l’instant, cette fonctionnalité est présente derrière un flag Chrome dans la dernière version de Google Chrome Canary. Si vous souhaitez essayer cette fonctionnalité dès maintenant, vous devez vous rendre sur la page chrome://flags et rechercher « Window Naming ». Une fois que vous avez activé le flag, redémarrez le navigateur.

Après le redémarrage, vous verrez une option appelée « Name Windows » si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’en-tête de Chrome. Lorsque vous cliquez dessus, une boîte de dialogue permettant de définir le nom de la fenêtre souhaitée apparaît. Saisissez le nom que vous préférez et cliquez sur OK pour confirmer les changements.

Disponible sur la version Canary

Vous pouvez répéter ces étapes pour nommer toutes les fenêtres de navigateur que vous avez ouvertes. Il est à noter que vous verrez le nom de la fenêtre du navigateur dans l’aperçu des vignettes de la barre des tâches qui apparaît lorsque vous passez le pointeur de la souris sur l’icône de Chrome dans la barre des tâches de Windows 10 et dans les vues des applications récentes déclenchées par les raccourcis Alt + Tab.

Bien que la fonction soit fonctionnelle sur Windows 10, elle est également disponible sur Chrome Canary pour Linux, Chrome OS et Android, selon la description du flag. Nous devrons attendre que Google rende cette fonctionnalité disponible dans la version stable de Google Chrome.