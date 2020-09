Le futur Galaxy S30 pourrait être équipé d’une charge de 65 W

Un chargement plus rapide est toujours le bienvenu sur un nouveau smartphone, car il réduit le temps d’attente pour faire le plein d’énergie. Samsung a déjà lancé la charge de 45 W sur le Galaxy S20 avant de la retirer, pour une raison très spéciale, sur le Galaxy Note 20. Et, la société se prépare maintenant à franchir une étape supplémentaire à cet égard.

On pense que la société sud-coréenne travaille sur une charge de 65 W pour le Galaxy S30, et selon GalaxyClub, un chargeur qui permettrait d’atteindre de telles vitesses est déjà en cours de réalisation. GalaxyClub a repéré des demandes de certification pour un nouveau chargeur Samsung portant le numéro de modèle EP-TA865, et ce sont ces deux derniers chiffres qui ont suscité la spéculation sur la charge de 65 W. À titre de comparaison, le chargeur actuel de 45 W de Samsung est le EP-TA845.

Ce qu’il faut savoir, c’est que le nom du prochain modèle de Galaxy n’est pas encore certain, car certains l’appellent Galaxy S21, alors que d’autres appellent ce modèle Galaxy S30.

Quant à la mise à niveau de la vitesse de chargement, il s’agit évidemment d’une mise à niveau importante et bienvenue, d’autant plus que la gamme Galaxy est actuellement l’offre haut de gamme de Samsung. Mais bien sûr, il reste à voir si Samsung est effectivement prête pour une telle mise à niveau, et surtout, il sera intéressant de voir si Samsung l’apporte aussi à la gamme Galaxy Note.

Avant de nous laisser emporter par le rêve d’une vitesse de charge de près de 50 %, il est bon de se rappeler que seuls quelques smartphones Samsung supportent cette vitesse de 45 W et le chargeur EP-TA845 — le Galaxy S20 Ultra et le Galaxy Note 10 Plus. De plus, le chargeur est également en option — il n’est pas fourni dans la boîte — et pour la gamme Galaxy Note 20, Samsung s’en est tenu à la norme de 25 W. Tout cela signifie que la charge de 65 W n’est en aucun cas garantie pour les modèles phares Galaxy en 2021.

La saga des chargeurs

Les vitesses de charge et les adaptateurs qui alimenteraient l’ensemble font plus souvent la une des journaux que par le passé, et c’est parce que c’est devenu une caractéristique importante des nouveaux smartphones lancés ces jours-ci.

Par exemple, alors que Samsung mise beaucoup sur une recharge plus rapide, Apple essaie de se concentrer davantage sur la recharge sans fil. La prochaine génération d’iPhone, qui pourrait être annoncée le 13 octobre, arrivera probablement sans chargeur dans la boîte, car Apple veut réduire les coûts de l’appareil. Cela signifie que les clients qui achèteront l’iPhone devront dépenser plus pour un chargeur, à moins qu’ils n’en aient déjà un d’un modèle de la génération précédente. En même temps, il semble qu’Apple insiste sur la recharge sans fil, d’autant plus que tous les iPhone sont désormais dotés de telles fonctionnalités.

Si Samsung respecte son calendrier de lancement habituel, la gamme Galaxy S30 devrait être disponible vers février, mais avec la pandémie actuelle qui continue d’affecter les chaînes de production et les lancements dans le monde entier, cela pourrait être décalé.