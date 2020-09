Amazon One vous permet de payer avec la paume de votre main

Amazon veut rendre votre expérience d’achat hors ligne beaucoup plus facile et sans contact. En effet, le géant du commerce en ligne dévoile sa propre technologie de reconnaissance de la paume de main, qui sera utilisée dans un premier temps pour transformer votre main en carte de crédit personnelle dans les boutiques de la société. Amazon One utilise la paume de votre main pour vous identifier, en utilisant une combinaison de détails de surface comme des lignes et des crêtes, ainsi que des motifs de veines pour créer une « signature de paume ».

Dans un premier temps, cette signature palmaire sera utilisée dans les magasins Amazon Go à Seattle, et la société prévoit également d’ajouter Amazon One à d’autres magasins Amazon dans les mois à venir. À terme, l’utilisation d’Amazon One ne se limitera plus aux paiements basés sur la paume. « Nous pensons qu’Amazon One peut être utilisé au-delà de nos boutiques, et nous prévoyons donc de proposer ce service à des tiers comme les revendeurs, les stades et les immeubles de bureaux, afin que davantage de personnes puissent bénéficier de cette facilité et de cette commodité dans un plus grand nombre d’endroits », déclare Dilip Kumar, vice-président des ventes au détail et des technologies chez Amazon.

Alors que de nombreuses entreprises ont expérimenté la biométrie par reconnaissance de la paume au fil des ans, la forte présence d’Amazon dans le monde du commerce pourrait certainement contribuer à faire de la numérisation de la paume une réalité. Amazon n’a pas confirmé si d’autres revendeurs, lieux ou entreprises utiliseront Amazon One, mais la société affirme qu’elle est « en discussion active avec plusieurs potentiels clients ».

Amazon affirme avoir choisi la reconnaissance palmaire plutôt que d’autres technologies comme la reconnaissance faciale en raison de certains avantages en matière de protection de la vie privée. « L’une des raisons est que la reconnaissance des paumes est considérée comme plus privée que certaines alternatives biométriques, car on ne peut pas déterminer l’identité d’une personne en regardant une image de sa paume », explique Kumar.

« Il faut aussi que quelqu’un fasse un geste intentionnel en tenant sa paume au-dessus de l’appareil ».

Bientôt une solution mondiale ?

Amazon One utilisera un matériel de balayage d’images qui comprend des algorithmes de vision artificielle propriétaires pour capturer et chiffrer une image de paume. Vous n’aurez même pas besoin d’un compte Amazon pour utiliser le service, juste d’un numéro de téléphone et d’une carte de crédit. Les utilisateurs d’Amazon One pourront également supprimer leurs données biométriques du portail en ligne de l’entreprise s’ils ne souhaitent plus utiliser le service.

Amazon travaille sur ce service depuis des années, ayant déposé une demande de brevet pour la technologie de reconnaissance des empreintes digitales à la fin de l’année 2019. Amazon One apparaîtra dans un premier temps dans deux magasins de Seattle, mais la société a l’ambition d’étendre ce service à bien d’autres endroits que ses propres magasins.