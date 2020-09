Dell rafraîchit son XPS 13 et XPS 13 2-en-1 avec une puce Intel Tiger Lake

Dell vient d’annoncer de nouvelles mises à jour pour la gamme XPS 13, et la génération 2020 s’accompagne de grosses améliorations pour le populaire ordinateur portable et le modèle 2-en-1. Les nouveaux appareils sont essentiellement des mises à niveau du Dell XPS 13 9300, et ils sont donc lancés sous les noms de XPS 13 9310 et XPS 2-en-1 9310.

Avant tout, il y a très peu de changements concernant l’écran, car l’ordinateur portable est équipé du même écran de 13,3 pouces, tandis que le modèle 2-en-1 est doté d’un écran de 13,4 pouces. Tous deux offrent une résolution HDR allant jusqu’à une résolution 4K avec un support des technologies DCI-P3 et vision Dolby.

Le processeur est la mise à niveau la plus appréciée, car les nouveaux modèles peuvent être configurés avec des processeurs Intel Core i7 de 11e génération. L’ordinateur portable peut être équipé d’une puce i7-1185G7 cadencée à 4,8 GHz, tandis que le modèle 2-en-1 est disponible avec un processeur i7-1165G7 pouvant atteindre 4,7 GHz.

Les deux appareils sont désormais disponibles avec un maximum de 32 Go de RAM, et le plus grand changement cette fois-ci est qu’ils fonctionnent à 4 267 MHz sur les nouveaux modèles. Sur le plan graphique, la version standard Intel UHD Graphics continue d’être disponible, mais en même temps, les configurations haut de gamme peuvent être équipées de la carte Iris Xe d’Intel. Certaines mises à niveau sont également prévues sur le plan du stockage, puisque l’ordinateur portable peut désormais offrir jusqu’à 2 To de stockage SSD, tandis que la version 2-en-1 va se vanter au maximum de 1 To de stockage. Dell a également ajouté deux ports Thunderbolt 4 avec les technologies DisplayPort et Power Delivery.

La nouvelle gamme XPS 13 sera mise en vente le 30 septembre, à partir de 999 dollars pour l’ordinateur portable et de 1 249 dollars pour le modèle 2-en-1 — pour le moment nous n’avons pas encore les prix en France et la date de disponibilité.

Une gamme très appréciée

Dell parie beaucoup sur le XPS 13, d’autant plus qu’il s’agit d’un des modèles haut de gamme de la société, qui est en concurrence avec les ordinateurs portables Surface de Microsoft. Pour l’instant, rien n’est prévu pour le modèle de 15 pouces, mais il y a de fortes chances qu’une mise à niveau du matériel soit également prévue.

La société a déjà souligné la qualité de fabrication du XPS 13, expliquant que tout, de l’écran aux performances sous le capot, était censé être excellent. L’écran, par exemple, est une configuration « comme aucune autre », a déclaré Dell, soulignant que « stupéfiant est un euphémisme ». Le XPS 13 est clairement l’un des meilleurs ordinateurs portables Windows qui existent, et ces changements ne font que l’améliorer.

Un modèle Developer Edition

Dell a également annoncé une « Developer Edition » du XPS 13. Il s’agit d’un appareil basé sur Linux et du premier ordinateur portable préchargé avec Ubuntu 20.04 LTS. Dell propose également un téléchargement gratuit d’Ubuntu 20.04 LTS à tous ceux qui possèdent un XPS 13 et qui souhaitent changer de système, qu’ils disposent ou non d’un modèle Developer Edition.

Selon Dell, toute la gamme XPS 2020 arrivera dans un emballage « durable » qui comprendra des plastiques recyclés.