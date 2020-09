Les premiers tests de la Xbox Series X sont sortis, et ils sont unanimes

Les Xbox Series X et Xbox Series S ne sortiront pas avant 6 semaines, mais aujourd’hui quelques prises en main de la Xbox Series X ont été mises en ligne. Avant que vous ne soyez trop enthousiaste, sachez que ces premiers tests ont une portée assez limitée, car ceux qui ont pu tester une console plus tôt n’ont pas pu jouer aux nouveaux jeux conçus spécifiquement pour la Xbox Series X. Au lieu de cela, les testeurs ont été limités à jouer aux jeux de la génération actuelle qui seront jouables sur les Xbox Series X/S grâce à la rétrocompatibilité.

Bien qu’à première vue cela puisse tuer l’enthousiasme de certaines personnes, il y a en fait beaucoup à tirer de la pratique des jeux de la génération actuelle sur du nouveau matériel. Pour commencer, ils nous donnent une idée de la rapidité du SSD au cœur de la Xbox Series X. Microsoft se vantant de la rapidité du SSD de la console, il y a des attentes assez élevées à satisfaire, et il semble que le SSD y réponde aisément, du moins en ce qui concerne les temps de chargement.

Par exemple, dans sa prise en main, The Verge a constaté que les temps de chargement sont dans de nombreux cas nettement améliorés par rapport au matériel de la génération actuelle. Sur les Xbox Series X, Sea of Thieves a chargé en 20 secondes, tandis que sur la Xbox One X, cette même période de chargement s’étend à 1 minute et 21 secondes. Destiny 2 s’est chargé sur les Xbox Series X en 43 secondes, contre 1 minute et 52 secondes sur les Xbox One X. Même un jeu aussi gourmand que Red Dead Redemption 2 a connu une certaine amélioration, se chargeant sur les Xbox Series X en 52 secondes contre 1 minute et 35 secondes sur les Xbox One X.

D’autres sites Web comme GameSpot ont constaté des réductions analogues des temps de chargement, affichant un temps de chargement de seulement 10 secondes pour Control sur les Xbox Series X contre un temps de chargement de 58 secondes pour le Xbox One X. Il est important de se rappeler que ces jeux n’ont pas encore été optimisés pour la génération Xbox Series ; il s’agit simplement de l’amélioration des performances que nous obtenons en faisant tourner un jeu sur un meilleur matériel. Il va sans dire qu’une fois que les développeurs auront optimisé ces jeux pour la prochaine génération, nous pourrions voir des temps de chargement encore plus courts.

Cette réduction des temps de chargement conduit VentureBeat à proclamer que la Xbox Series X sera la meilleure façon de jouer à vos jeux rétrocompatibles.

Des taux d’images bien plus élevés

Mais, VentureBeat n’est pas seulement parvenu à cette conclusion en raison de la réduction des temps de chargement, car les taux d’images ont également augmenté de façon spectaculaire. Alors que de nombreux jeux testés par VentureBeat sont verrouillés à 60 images/seconde sur console, chaque titre est plus proche de se rapprocher de ce taux par rapport à la Xbox One X.

La plus grande amélioration découverte par VentureBeat est apparue dans Sekiro : Shadows Die Twice. Sur Xbox One X, VentureBeat avait une moyenne de 37 images par seconde, ce qui n’est pas si mal pour un jeu de console moderne (surtout un jeu aussi joli que celui-ci). Sur la Xbox Series X, en revanche, la fréquence d’images moyenne a grimpé jusqu’à 60 fps. Pour les joueurs sur console qui ont l’habitude de jouer à environ 30 images par seconde, la Xbox Series X devrait être une grande amélioration, du moins en ce qui concerne les jeux rétrocompatibles.

VentureBeat a également effectué des tests qui ont permis de transférer les 49 Go de Assassin’s Creed : Origins entre le SSD interne de la Xbox Series X et divers disques externes. Le transfert du jeu d’un SSD USB 3.0 externe vers le SSD interne de la console n’a pris que 2 minutes et 18,53 secondes. Passer d’un stockage interne à un SSD externe a pris 4 minutes et 33,10 secondes, tandis que passer d’un disque dur externe USB 3.0 au SSD interne de la Xbox Series X a pris 7 minutes et 46,03 secondes. Enfin, le passage du SSD interne à un disque dur externe a été le plus long, le transfert ayant duré 10 minutes et 36,78 secondes.

Une manette plébiscitée

Quelle que soit la manière dont vous le découpez, ces temps de transfert sont plutôt bons, mais il est clair que si vous achetez un disque dur externe pour votre Xbox Series X, vous devriez vous contenter d’un SSD externe si vous pouvez vous le permettre. Bien que la plupart de ces tests aient porté sur les performances des jeux rétrocompatibles, les utilisateurs ont également fait un essai de Quick Resume et ont constaté que ce logiciel fonctionne aussi bien que Microsoft l’avait promis il y a quelques mois. La nouvelle manette de la Xbox semble également être très bien notée dans toutes les prises en main, ce qui n’est pas une surprise puisqu’elle ne change pas beaucoup d’une génération à l’autre.

Bien sûr, il est important de garder à l’esprit que les tests complets ne seront probablement pas disponibles avant plusieurs semaines, donc même si tout cela est prometteur, nous n’aurons pas encore une vue d’ensemble avant un certain temps. N’oubliez pas de lire tous les aperçus mentionnés ci-dessus, car ils donnent un bon aperçu du matériel de nouvelle génération, même s’ils sont assez limités.