JerryRigEverything teste la résistance du Surface Duo, le résultat n’est pas surprenant

Microsoft est officiellement un fabricant d’appareils Android après le lancement du Surface Duo, et il y a de fortes chances que la société reste sur ce marché à long terme, d’autant plus qu’un modèle de seconde génération est déjà en préparation.

Il va sans dire que l’objectif de Microsoft n’est pas nécessairement de concurrencer Apple, Google et Samsung, mais à un certain niveau, c’est déjà le cas. Le Surface Duo fait son entrée sur le marché des appareils à double écran et pliables, qui suscite de plus en plus l’attention des fabricants du monde entier. Apple elle-même, par exemple, travaillerait sur un iPhone à double écran ou pliable, qui pourrait voir le jour soit en 2021 ou en 2022.

Pour en revenir au Surface Duo, il est assez clair que la concurrence de ces entreprises qui fabriquent des appareils haut de gamme n’a laissé à Microsoft aucun autre choix que de faire de son modèle Android également un produit haut de gamme. Et pour cette raison, la société a dû utiliser des matériaux de premier choix, ce qui explique le prix élevé qu’elle demande pour le Surface Duo.

Si le Surface Duo est prometteur, son exécution actuelle en a laissé plus d’un sur le carreau. Si l’état de son logiciel a fait l’objet de nombreuses critiques, la plupart des critiques ont en fait été plutôt impressionnés par la qualité de la conception dudit smartphone. Mais cette conception résistera-t-elle à l’épreuve du temps et des poches arrière, une question importante à poser à un téléphone à 1 400 dollars ?

En effet, quelle est la résistance de ces matériaux ? Le YouTuber JerryRigEverything a essayé de trouver une réponse à cette question, et même si je ne vais pas spoiler, le test de flexion mérite un peu plus d’attention.

Le test de flexion

Grâce à sa conception, le Surface Duo n’est pas nécessairement sujet à la flexion puisque la charnière permet aux écrans de s’ouvrir dans un sens ou dans l’autre, mais d’un autre côté, il est exposé à plus de pression, surtout s’il est transporté dans la poche arrière et que son propriétaire s’assoie avec. La bonne nouvelle, c’est que la charnière métallique offre une durabilité supplémentaire, mais d’un autre côté, le Surface Duo se plie comme la plupart des autres appareils sur le marché. Rien qui puisse le casser complètement, car le Surface Duo semble toujours fonctionner, mais il vaut mieux éviter de le tester quand même.

La vidéo met en évidence d’autres défauts du Surface Duo, outre les bugs logiciels, comme le manque de haut-parleurs stéréo dans un appareil à 1 400 dollars en 2020. Il semble également y avoir des problèmes pour reconnaître certains gestes de glissement qui ne sont, espérons-le, qu’un bug logiciel plutôt qu’un problème matériel irréparable.