Bose Sleepbuds II : une nouvelle version des écouteurs apaisants pour la nuit

Bose a lancé sa deuxième génération Sleepbuds II, une nouvelle tentative d’écouteurs apaisants pour la nuit. Promettant plus de confort et un meilleur masquage du bruit par rapport aux Sleepbuds de première génération, ce nouveau modèle devrait également, espérons-le, éviter les problèmes de batterie persistants qui ont forcé Bose à abandonner les modèles originaux et à rembourser tous les propriétaires.

Le principe de base des écouteurs est le même : les Sleepbuds II ne sont pas destinés à la musique, ne font pas d’annulation active du bruit et ne fonctionnent pas avec un smartphone pour prendre des appels et diffuser de l’audio. Ils sont axés spécifiquement sur le sommeil.

Leur conception est désormais plus légère et ils sont dotés de nouveaux embouts exclusifs qui, selon Bose, devraient s’adapter plus solidement, mais aussi plus confortablement dans l’oreille du porteur. C’est important, car les écouteurs sont destinés à vous isoler des ronflements de votre conjoint, des bruits des voisins, des aboiements des chiens et de la circulation routière. Au lieu d’annuler ces bruits, Bose tente de les masquer.

Il existe 14 pistes de masquage du bruit, qui, selon Bose, errent les fréquences des perturbations nocturnes courantes. Au lieu de cela, elles sont superposées sous le son personnalisé de Bose. 15 nouvelles pistes de bruits de la nature promettent d’aider à la relaxation. Ils incluent des sons comme une promenade sur une route de campagne ou une promenade dans les bois. Enfin, il y a 10 pistes liées à la tranquillité — avec des noms comme Lift, Drift, et Dream — qui, selon Bose, peuvent aider à réduire la tension et le stress.

Au total, il y a plus de 35 pistes incluses. Chaque écouteur est formé de manière à réduire toute gêne lorsque vous vous allongez sur un oreiller. Bose ajoute également un nouveau revêtement anti-frottement, pour les empêcher de « grincer » lorsqu’ils frottent sur le tissu, et ils sont résistants à la sueur et à l’eau (IPX4).

10 heures d’autonomie

Une nouvelle antenne devrait permettre une meilleure connexion Bluetooth LE avec votre smartphone ou votre tablette, explique Bose. Mais surtout, jusqu’à 10 fichiers de la bibliothèque de l’application Bose Sleep peuvent être stockés localement sur les écouteurs eux-mêmes, pour une lecture autonome. La nouvelle batterie NiMH est conçue pour une durée d’utilisation maximale de 10 heures, et elle se recharge dans un nouveau boîtier en aluminium anodisé. Il a suffisamment de batterie pour trois autres charges.

Les Bose Sleepbuds II devraient être mis en vente le 13 octobre, et seront vendus au prix de 269,95 euros. Les précommandes commencent dès aujourd’hui.