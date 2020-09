Microsoft Edge arrive sur Linux en version bêta en octobre

Microsoft a surpris le monde entier lorsqu’elle a mis son propre moteur de navigateur au placard et reconstruit Edge basé sur le moteur de Chromium. Les résultats ont été assez spectaculaires et ont conduit à l’amélioration du navigateur Chrome de Google. Mais si vous êtes un fan de Microsoft Edge et un utilisateur de Linux, vous n’avez pas eu de chance. « Étaient » étant le mot-clé, puisque la première version de Edge pour Linux arrivera en octobre pour les Insiders.

Lorsque Microsoft a annoncé qu’elle allait transformer Edge en un navigateur basé sur Chromium, elle a promis d’apporter Edge à toutes les populaires plateformes. En effet, la migration vers le moteur Chromium a permis à Microsoft de transformer Edge en un navigateur multiplateforme, de sorte que l’application est désormais disponible sous Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 et macOS.

À l’époque, cela n’incluait pas Linux. Les fans de Linux de Microsoft (ceux-là existent) ont crié haut et fort à l’entreprise de reconsidérer sa décision, et Microsoft a promis d’étudier cette possibilité. C’est ce qu’elle a fait, et maintenant la demande devient une réalité. Nous savions que cela allait arriver parce qu’un présentateur a montré une version antérieure lors de la Build 2020 il y a quelques mois.

Aujourd’hui, Microsoft affirme que le navigateur est presque prêt à être utilisé par le grand public. À partir d’octobre (aucune date exacte n’est donnée), les utilisateurs de Linux peuvent se rendre sur le site Web de Edge Insider pour télécharger une version preview sur le canal « Dev Preview ».

Comme il s’agit d’une preview, vous pouvez vous attendre à ce que de nombreux bugs et problèmes soient résolus. Si vous avez besoin d’un navigateur stable, vous voudrez peut-être attendre. Mais si vous êtes le type d’utilisateur de Linux qui veut des services Microsoft et a besoin de logiciels de pointe, octobre devrait être un passionnant mois pour vous.

Inciter les entreprises

La preview de Linux s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus large menée par Microsoft pour inciter les entreprises à utiliser Edge. Microsoft annonce également lors de sa conférence Ignite 2020 qu’elle facilite la gestion du mode Internet Explorer de Edge par les administrateurs. Ce mode permet aux entreprises d’utiliser des sites plus anciens de manière plus sûre sans avoir à toucher à Internet Explorer lui-même. Microsoft tente de faire ses adieux au navigateur Web l’année prochaine en abandonnant la prise en charge d’Internet Explorer 11 pour ses applications et services Microsoft 365 le 17 août 2021.

Microsoft crée également un mode kiosque pour le nouveau Microsoft Edge qui sera bientôt disponible en avant-première. Les entreprises pourront l’utiliser pour créer un navigateur verrouillé pour les kiosques et l’affichage numérique.