Tesla va fabriquer une voiture électrique de 25 000 dollars d’ici 3 ans

Tesla vendra une voiture électrique abordable pour 25 000 dollars dans les trois prochaines années, a annoncé mardi le PDG Elon Musk. Le nouveau modèle de véhicule n’a pas encore de nom. Cette promesse a été faite lors de la journée « Battery Day », une occasion pour Musk & Co. d’établir le contexte dans lequel la technologie des batteries se trouve aujourd’hui et dans lequel le constructeur automobile pense qu’elle se trouvera dans les années à venir.

C’est un sujet important, car, si les voitures électriques extrêmement rapides peuvent faire la une des journaux, c’est la capacité des batteries et les goulets d’étranglement de la production qui contrôlent des facteurs tels que l’accessibilité et l’approvisionnement. Tesla vise une croissance de 30 à 40 % en 2020 et au-delà, et pour cela il a besoin d’une source de batteries, mais aussi de versions plus abordables et plus denses en énergie.

Musk a déclaré qu’un véhicule électrique de tourisme à un prix plus abordable, qui pourrait concurrencer les voitures à carburant fossile, était un objectif de longue date. « Cela a toujours été notre rêve depuis le début de la société », a déclaré Musk. Il poursuit en mentionnant que le véhicule moins cher pourra être produit grâce aux innovations de la nouvelle batterie Tesla, qui augmenterait l’autonomie du véhicule jusqu’à 54 % et réduirait les coûts de production de plus de la moitié.

Des progrès dans ce domaine pourraient rendre possible une Tesla de 25 000 dollars, ou du moins y contribuer de manière significative. Si le constructeur automobile parvient à faire baisser le prix du kilowattheure de ses batteries, alors, tout à coup, le composant le plus cher d’un véhicule électrique moderne chute massivement. En retour, des véhicules électriques plus abordables, mais qui ne font pas de compromis sur l’autonomie, deviennent possibles.

Lors du « Battery Day », les dirigeants de Tesla ont déclaré qu’un prix plus bas — qui augmenterait la demande — aiderait l’entreprise à augmenter sa production. « Pour beaucoup de gens, ils veulent acheter une Tesla [mais] ils n’ont tout simplement pas assez d’argent », a déclaré Musk. « Si quelqu’un n’a pas assez d’argent, il ne peut pas l’acheter ». Musk a déclaré qu’il est « absolument essentiel » que Tesla produise et vende des voitures que les clients peuvent « réellement se permettre ».

Répondre à toute la clientèle

Évidemment, tout cela demande du temps, et selon Musk, il faudra au moins trois ans avant que les travaux de Tesla sur la technologie des batteries n’atteignent ce niveau. Ce n’est pas seulement un facteur qui contribuera à faire baisser les coûts : passer du cobalt pour la cathode au nickel, qui est moins cher ; faire produire la cathode en interne ; et s’approvisionner en lithium dans une mine du Nevada dont elle a apparemment conservé les droits. Avec d’autres facteurs, comme l’utilisation de l’enveloppe de la batterie comme composant structurel du véhicule final, cela devrait suffire à stimuler la production pour des économies d’échelle maximales, tout en réduisant la complexité du véhicule.

Ce dernier facteur a été une bataille acharnée pour Tesla au fil des ans. Bien entendu, il reste à voir quelle sera la demande pour ce véhicule.