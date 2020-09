HMD Global annonce les Nokia 3.4 et du Nokia 2.4, et le Nokia 8.3 5G

HMD Global annonce les Nokia 3.4 et du Nokia 2.4, et le Nokia 8.3 5G

Bien que les smartphones de Nokia n’aient pas fait une apparition à l’IFA 2020 plus tôt en septembre, HMD Global (la société finlandaise qui fabrique les smartphones de marque Nokia) a présenté deux nouveaux smartphones abordables lors d’un événement virtuel autonome aujourd’hui. Le Nokia 2.4 et le Nokia 3.4 ont été dévoilés, respectivement avec les puces MediaTek et Snapdragon sous le capot.

Tout d’abord, nous avons le Nokia 3.4 qui succède au Nokia 3.2 lancé début 2019. HMD Global a évité le Nokia 3.3 et n’a pas mis ce smartphone sur le marché, aux côtés du Nokia 2.3 l’année dernière.

D’emblée, vous pouvez voir que le Nokia 3.4 est un smartphone moderne de 2020. Il est équipé d’un écran LCD de 6,39 pouces avec une découpe en haut à gauche. L’écran affiche un format 19.5:9, une résolution de 1 560 x 720 pixels et une luminosité maximale de 400 nits. Une caméra frontale de 8 mégapixels est logée dans la découpe.

Le Nokia 3.4 reprend également la conception de la caméra circulaire du Nokia 5.3 et du Nokia 8.3 5G. Il est doté d’une caméra à triple objectif avec un capteur photo principal de 13 mégapixels, un capteur ultra-large de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le flash LED est intégré dans la découpe circulaire pour plus de symétrie. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à l’unique caméra arrière du Nokia 3.2 de 2019.

Ce smartphone est alimenté par le dernier processeur Snapdragon 460 associé à 3 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 512 Go à l’aide d’une carte micro SD. Le Nokia 3.4 fonctionne avec Android 10, mais il est dit dans la note de presse qu’il est prêt pour Android 11. Il est également équipé d’une batterie d’une capacité de 4 000 mAh.

Le Nokia 3.4 est vendu au prix de 179 euros et sera disponible en 3 coloris, à savoir Fjord, Violet Crépuscule et Gris Foncé. Il sera mis en vente début octobre.

Nokia 2.4 : Spécifications et caractéristiques

Le Nokia 2.4 semble être une amélioration mineure par rapport à son prédécesseur. Il présente exactement le même design que l’année dernière, avec une encoche en forme de goutte d’eau à l’avant et un ensemble de deux caméras à l’arrière. Vous trouverez également un capteur d’empreintes digitales sous le module de la caméra et un bouton dédié à Google Assistant sur le bord gauche.

Vous disposez désormais d’un écran LCD plus grand de 6,5 pouces, avec un ratio 20:9 et une résolution de 1 600 x 720 pixels. L’encoche en forme de goutte d’eau loge un capteur de 5 mégapixels (f/2,4) en haut tandis que le menton inférieur porte la marque Nokia. Quant aux caméras arrière, le Nokia 2.4 comprend un capteur principal de 13 mégapixels (f/2.2) et un capteur de profondeur de 2 mégapixels — les mêmes que son prédécesseur.

Sous le capot, le Nokia 2.4 est alimenté par le processeur MediaTek Helio P22 — une avancée par rapport au chipset Helio A22 à bord du smartphone Nokia 2.3 de l’année dernière. Vous disposez de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 512 Go par une carte micro SD. L’appareil fonctionne avec Android 10 prêt à l’emploi, mais la société affirme qu’il est prêt pour Android 11 et qu’il est garanti d’obtenir deux ans de mises à jour logicielles.

Le Nokia 2.4 est également équipé d’une plus grande batterie de 4 500 mAh et d’un support de charge de 5 W par le port micro USB situé sur la tranche inférieure. Vous disposez également d’une prise audio de 3,5 mm, du Wi-Fi 802,11 b/g/n, du Bluetooth 5.0 et du support LTE pour compléter les options de connectivité.

Le Nokia 2.4 a été vendu au prix de 119 euros, et sera disponible en 3 coloris, à savoir Violet Crépuscule, Fjord et Gris foncé. Il sera mis en vente dans le courant du mois.

Outre le Nokia 2.4 et le Nokia 3.4, HMD Global a révélé que le Nokia 8.3 5G est finalement mis en vente sur les marchés mondiaux à un prix moyen de 659 euros.