Les fuites de prix des Pixel 5 et 4a 5G sont déroutantes

Les fuites de prix des Pixel 5 et 4a 5G préfigurent la situation à venir

Les prochaines semaines verront ce qui pourrait être la dernière grande poussée pour de nouveaux smartphones avant la fin de l’année ou, plus importants encore, avant le début de la période des fêtes de fin d’année.

Samsung devrait dévoiler dans quelques jours son idée d’un flagship plus abordable avec son Galaxy S20 FE et OnePlus aura son moment de gloire le mois prochain. Cependant, pour certains fans d’Android, les smartphones Pixel de Google sont encore dans le coup, mais les derniers détails concernant le prochain duo 5G de flagships de Google pourraient en laisser plus d’un se demander lequel choisir.

Le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G sont presque identiques dans leurs spécifications de base. Les deux utiliseront un processeur Snapdragon 765G, une puce de milieu de gamme pour fournir des capacités décentes et la 5G, par exemple.

Bien entendu, les deux appareils se distingueront par leur taille et leurs matériaux de construction, ces derniers pouvant être facilement éclipsés par un simple étui ou coque. Cependant, un peu moins négligeable est la quantité de mémoire vive (RAM) plus petite que le Pixel 4a 5G devrait avoir.

Diverses fuites de revendeurs européens révèlent la différence la plus importante entre les deux. Le prix du Pixel 4a 5G est d’environ 499 euros. Le Pixel 5, en revanche, affiche des chiffres allant de 599 à 629 euros.

Une question de prix

Ces chiffres correspondent en fait aux attentes, du moins si l’on se base sur les fuites précédentes. Ces deux smartphones sont également dans la moyenne des prix attendus, ce qui les mettrait au même niveau que les autres smartphones fonctionnant avec un Snapdragon 765G.

Cela dit, les prix restent un choix difficile s’il existe des smartphones plus performants à une centaine d’euros. Plus difficile encore est le choix entre ces deux smartphones Pixel presque identiques, un choix qui pourrait se résumer à une préférence de taille et à la présence d’une prise casque.