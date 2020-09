Photoshop permettra de remplacer automatiquement les ciels par l’IA

Dans une vidéo d’introduction diffusée lundi, Photoshop a présenté un aperçu d’un outil de remplacement du ciel (« Sky Replacement »), qui comme sa description la laisse entendre, remplace automatiquement le ciel par une image prédéfinie ou originale. Cependant, cet outil est l’une des rares fois où Photoshop n’a pas été le premier à proposer une fonctionnalité, puisque le photographe concurrent Luminar dispose déjà d’un outil analogue depuis un certain temps.

Dans la vidéo de démonstration, le choix de l’outil de remplacement du ciel dans le menu d’édition ouvre une fenêtre conçue pour cette tâche. Un nouveau panneau énumère les présélections de ciel à utiliser et un bouton d’ajout en bas permet aux photographes de télécharger leurs propres images d’un ciel à utiliser à la place — car si tout le monde commence à utiliser les mêmes ciels dans ses photos, le motif des nuages pourrait même commencer à devenir familier.

Adobe Sensei, le système d’I.A. d’Adobe, réduit le temps passé sur la méthode traditionnelle d’échange d’un ciel de deux principales façons. Tout d’abord, l’I.A. sépare automatiquement le ciel du reste de l’image, y compris en découpant les objets qui dépassent dans le ciel, comme les personnes et l’architecture.

Mais Sensei s’efforcera également d’éviter que l’échange ne ressemble à un mauvais copier-coller. Sensei utilise les tons de l’image du ciel pour informer les ajustements au reste de l’image. Par exemple, l’ajout d’un ciel au coucher du soleil donnera l’impression que le reste de l’image a été prise au coucher du soleil en ajoutant des tons plus chauds.

Les éditeurs de photos ont un certain contrôle sur les modifications, y compris les curseurs pour ajuster la luminosité et la température, ainsi que la taille et le placement du ciel afin d’avoir un contrôle précis sur la façon dont le ciel s’aligne avec le reste de l’image. Des curseurs supplémentaires permettent de déplacer et d’effacer le bord du masquage automatique de Sensei.

Une aubaine

Il est important de noter qu’Adobe affirme que le nouvel outil sera non destructif, les changements étant préservés dans les couches afin que les éditeurs puissent revenir en arrière et les ajuster plus tard. Cela permettra également aux photographes d’appliquer des changements en dehors de ce que Sensei détermine, comme par exemple modifier davantage le ton du ciel ou faire d’autres ajustements qui s’appliquent uniquement au ciel ou seulement au reste de l’image. L’outil ressemble à une extension du récent outil Select Subject de Photoshop — le masquage, que Select Subject peut déjà aider, est sans doute la partie la plus fastidieuse du remplacement manuel du ciel.

Adobe n’a pas indiqué quand le nouvel outil « Sky Replacement » sera lancé, mais seulement qu’il s’agit d’une future version de Photoshop. Cette fonctionnalité et d’autres analogues seront présentées en détail lors de la conférence virtuelle Adobe MAX sur la créativité qui aura lieu les 20, 21 et 22 octobre 2020.