Le prix et la prise en main Galaxy S20 FE s’affichent sur la toile

La Galaxy S20, en particulier la variante Ultra, a été jugée excessive et si le Galaxy Note 20 Ultra, en particulier, a pris un peu de recul, il est toujours considéré comme trop. Les ventes des produits phares de Samsung pourraient connaître une tendance à la baisse cette année, mais les revenus de la société pourraient encore être récupérés par ce qui pourrait être son meilleur smartphone de 2020, le Galaxy S20 Fan Edition ou FE. Bien sûr, en supposant que ces derniers détails soient à la hauteur de nos attentes.

Samsung n’aimera peut-être pas l’entendre, mais il y a de fortes chances que le Galaxy S20 FE cannibalisera ses propres modèles de base. Il s’agit d’un mélange confus de caractéristiques non premium, comme un écran Super AMOLED plat de 6,5 pouces — ce qui le rend légèrement plus grand que le Galaxy S20 de 6,2 pouces, mais plus petit que le S20 Plus de 6,7 pouces — avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution 1080p, et une coque arrière en plastique, analogue au modèle de base du Galaxy Note 20, et de composants haut de gamme, comme le Snapdragon 865.

En outre, il n’aurait pas de prise casque, un indice IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, des haut-parleurs stéréo, et prend en charge la charge sans fil standard ainsi que la charge sans fil inversé pour recharger les accessoires compatibles Qi comme les casques.

Bien sûr, son véritable attrait sera son prix, bien que cela ne soit pas encore connu à ce jour. WinFuture situe le chiffre autour de 699 euros pour le modèle 4G (avec la puce Exynos 990) et 799 euros pour la version 5 G. Cela reste considérablement inférieur au prix du Galaxy S20 de base.

Bien sûr, il pourrait y avoir d’autres compromis, comme un set « standard » de caméras qui pourrait en fait être une bonne chose — un capteur photo grand-angle de 12 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom 3x. La mémoire vive (RAM) pourrait être plafonnée à 6 Go et le stockage à 128 Go, mais cela pourrait encore dépendre de ce qui est disponible sur chaque marché. Et, bien sûr, vous n’aurez pas de stylet S Pen — pas de réelles surprises.

Une annonce demain ?

Il est vrai que le Galaxy S20 FE est en passe de devenir « l’abordable » smartphone de Samsung cette année, mais cela pourrait en fait contribuer à le vendre mieux. Bien qu’il existe un lot de smartphones 5G plus abordables avec sa gamme Galaxy A, le fait d’avoir un téléphone portant le nom Galaxy S20 pourrait encore avoir un certain attrait pour ceux qui recherchent un smartphone Samsung haut de gamme à un prix plus accessible.

Nous n’aurons pas longtemps à attendre pour voir à quel point ces rapports sont précis. Samsung devrait annoncer le lancement du Galaxy S20 FE lors d’un événement qui aura lieu le 23 septembre prochain.