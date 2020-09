Windows 10 pourra archiver les applications qui ne sont plus utilisées

Microsoft travaille en silence sur une nouvelle fonctionnalité de Windows 10 dont le but est d’aider à économiser de l’espace de stockage sur l’appareil. Plus précisément, à partir d’une future mise à jour, le système d’exploitation pourra archiver les applications que vous avez installées sur l’appareil, mais qui ne sont plus utilisées.

En d’autres termes, si vous installez un million d’applications sur Windows 10 (ce que trop de gens font malheureusement de nos jours), le système d’exploitation se contentera de déterminer celles que vous n’utilisez pas trop souvent et de les archiver automatiquement pour économiser de l’espace de stockage.

Que se passe-t-il si vous essayez de lancer une application qui a déjà été archivée ?

Windows 10 se mettra en ligne pour télécharger l’application complète, avec vos fichiers et paramètres enregistrés à partir de la précédente installation. Techniquement, le chargement de l’application prendra donc un peu plus de temps, mais quand elle sera prête, tout devrait être comme vous l’avez laissé.

« Pour économiser de l’espace de stockage et de la bande passante Internet, les applications que vous n’utilisez pas fréquemment seront archivées automatiquement. Vos fichiers et autres données seront sauvegardés. La prochaine fois que vous utiliserez une application archivée, elle se connectera à Internet pour restaurer la version complète (si elle est encore disponible) », explique Microsoft.

Quelques interrogations

La grande question est de savoir ce qui se passera si l’application n’est plus disponible. Il va sans dire que cela signifie probablement que l’application est pratiquement perdue, et c’est pourquoi vous devriez y réfléchir à deux fois avant d’activer cette fonctionnalité sous Windows 10.

Cependant, pour l’instant il ne s’agit que d’une fonctionnalité expérimentale qui a été activée pour une poignée d’utilisateurs dans la dernière version de Windows 10. On ne sait pas encore si Microsoft souhaite l’intégrer dans les appareils grand public, mais on peut s’attendre à ce que davantage d’informations soient partagées dans un proche avenir.