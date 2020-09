Microsoft Teams va permettre aux utilisateurs de désactiver l’aperçu des notifications

Microsoft Teams est un produit dont l’adoption est montée en flèche au cours des six derniers mois environ, d’autant plus que de plus en plus de personnes ont regagné leur domicile pour travailler pour des raisons évidentes.

Et le mois prochain, Microsoft va enfin sortir une fonction de notifications que beaucoup de gens attendaient et qui, pour être honnête, aurait dû être là depuis le tout début.

Il s’agit d’une option permettant de désactiver l’aperçu des messages dans la zone de notifications, un réglage aussi simple qu’essentiel. Il suffit de commencer à être averti qu’un nouveau message est disponible pour la plupart des gens, surtout s’ils ne veulent pas que le contenu soit exposé pour des raisons de protection de la vie privée.

La nouvelle fonction sera activée par défaut, de sorte que Microsoft Teams continuera à afficher des aperçus des messages comme auparavant. Les utilisateurs devront désactiver cette fonctionnalité à partir de l’écran « Paramètres ».

Au début de ce mois, Microsoft a également annoncé de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs, notamment un outil appelé « Spotlight ». « Les organisateurs de réunions et les présentateurs pourront verrouiller leur vidéo comme vue principale pour tous les participants à la réunion. Cela permet au présentateur de contrôler le flux vidéo principal qu’un participant voit pendant la réunion. C’est différent de la fonction “Épingler le participant”, qui permet à un individu d’épingler un flux vidéo pour sa propre vue, mais pas pour la vue de tous les participants à la réunion. Spotlight sera disponible dans les prochains mois », déclare la société.

Davantage de fonctionnalités

Cependant, la disponibilité générale de Spotlight n’est toujours pas accompagnée d’une date de lancement prévue et pour l’instant, des détails plus précis doivent encore être communiqués.

Pour l’instant, nous n’avons pas de date à laquelle la nouvelle option de notifications est censée entrer en service, mais nous attendons de Microsoft qu’elle fasse une annonce officielle pour tout le monde lorsque cela se produira officiellement sur son client Teams sur le bureau.