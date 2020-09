Apple annonce des séances d’entraînement virtuel avec Fitness+

Apple lance un nouveau service d’abonnement à des cours de fitness virtuels appelé Fitness+, a annoncé la société lors de sa keynote hier soir. Le service s’intègre aux iPhone, iPad et Apple TV, mais Apple affirme qu’il est conçu pour l’Apple Watch. L’accès au service coûtera 9,99 dollars par mois ou 79,99 dollars par an, et vous bénéficierez de trois mois gratuits à l’achat d’un nouvel Apple Watch. Ce service est également inclus dans le nouvel abonnement Apple One d’Apple. Selon Apple, Fitness+ sera disponible avant la fin de l’année dans certains pays.

Selon Apple, de nombreuses séances d’entraînement ne nécessitent qu’un jeu d’haltères ou aucun équipement, ce qui devrait vous donner la possibilité de les faire où bon vous semble. Il existe dix types d’entraînement différents, dont le cyclisme, le tapis roulant, le yoga, le core-training, la force, l’aviron et les exercices HIIT, et un programme pour les débutants. Vous pouvez choisir des séances d’entraînement en fonction de leur durée, et Apple précise qu’elle prévoit d’en ajouter de nouvelles chaque semaine.

Pendant que vous vous entraînez, Apple indique que vous pourrez voir à l’écran vos statistiques, comme votre rythme cardiaque ou les calories brûlées. Apple promet également de proposer des suggestions intelligentes sur les exercices à essayer (de nouveaux exercices seront ajoutés chaque semaine), et le service s’intègre à Apple Music. À la fin de chaque séance d’entraînement, vous obtenez un résumé de toutes vos données.

Apple a depuis longtemps intégré des fonctions de fitness comme le suivi des séances d’entraînement dans l’Apple Watch, qui peut vous montrer une variété de mesures sur des activités comme la course à pied, le vélo, la natation ou l’aviron. L’Apple Watch peut déjà vous alerter pendant la course si votre rythme est trop rapide ou trop lent, par exemple, ou vous donner des détails sur votre fréquence cardiaque ou le nombre de pas par minute. Désormais, Apple peut vous donner davantage d’informations sur la façon de faire de l’exercice, en plus de vous encourager à fermer vos anneaux d’activité.

Le site web d’Apple indique que Fitness+ nécessite une Apple Watch, et que vous devez posséder un modèle Series 3 ou plus récent pour utiliser le service sur un iPhone, un iPad ou une Apple TV. Avec un tel service, Apple aurait l’intention de concurrencer les services populaires de Peloton et de Nike.

Pas encore en France

Peloton propose une collection de cours d’entraînement en live et à la demande, mais vend également des tapis roulants et des vélos qui permettent aux gens de suivre ses cours depuis leur écran intégré. Le PDG de Peloton, John Foley, a répondu à l’actualité d’Apple en qualifiant Fitness+ de « toute une légitimation du contenu fitness », rapporte Lauren Thomas de CNBC. Il a ajouté qu’Apple n’est en concurrence que sur le contenu, et non sur le type de matériel de fitness que vend Peloton.

Lors de son lancement, Fitness+ sera disponible en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis.