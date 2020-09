Les rendus du OnePlus 8T présentent un nouveau design de caméra

Après avoir été repéré dans le code source au début du mois, le OnePlus 8T a fait une autre apparition en ligne aujourd’hui — sous la forme d’une nouvelle fuite. Cette fuite relayée par Pricebaba se présente sous la forme de rendus et de spécifications clés. OnePlus n’a pas toujours été rapide à suivre les tendances, du moins en matière de design, mais elle finit par aller là où le marché a tendance à aller.

Selon le rapport, l’entreprise s’en tiendra à un écran plat sur le OnePlus 8T. L’appareil est doté d’une découpe dans le coin supérieur gauche de l’écran pour loger la caméra frontale. Vous pouvez également voir le nouveau design de la caméra arrière, et du nouveau coloris.

Le OnePlus 8T serait doté d’un écran de 6,55 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Contredisant le rapport d’Android Central, la source affirme que le OnePlus 8T sera alimenté par le chipset Snapdragon 865 au lieu du Snapdragon 865+.

Selon le rapport, il existe au moins deux variantes de RAM et de stockage pour le OnePlus 8T – 8 Go + 128 Go et 12 Go + 256 Go. L’appareil fonctionnera avec OxygenOS 11 basé sur Android 11 et sera probablement le premier smartphone OnePlus à fonctionner avec Android 11 prêt à l’emploi.

En ce qui concerne la caméra, OnePlus a utilisé une configuration en forme de L qui ressemble à un certain nombre de smartphones Samsung et OPPO récemment lancés. La caméra principale est un capteur de 48 mégapixels (qui serait une version améliorée du capteur du OnePlus 8), accompagné d’un objectif ultra-large de 16 mégapixels, d’un capteur photo macro de 5 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra frontale de vantera d’un capteur de 32 mégapixels.

Une meilleure charge rapide

Le OnePlus comprendra très probablement une batterie d’une capacité de 4 500 mAh. La plus grande amélioration est que le OnePlus 8T pourrait enfin supporter une charge rapide Warp Charge de 65 W. Cela devrait être une différence significative par rapport à la charge Warp Charge 30T des smartphones OnePlus actuels.

Le rapport corrobore les rumeurs passées suggérant que OnePlus ne lancera pas le 8T Pro cette année. Cependant, la semaine dernière, @evleaks, le célèbre spécialiste des fuites, a partagé les guides de quelques smartphones OnePlus non annoncés, dont le OnePlus 8T Pro. L’événement de lancement est proche, donc restez à l’écoute.