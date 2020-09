L’Apple Watch ne proposera plus d’adaptateur dans la boîte, l’iPhone 12 est-il le prochain ?

Lors de son événement virtuel « Time Flies », nous avons vu les nouvelles Apple Watch Series 6 et Watch SE faire leurs débuts. Alors que la première propose un contrôle de l’oxygène sanguin et la nouvelle puce S6, la seconde est une option plus abordable, à l’instar de la gamme de smartphones iPhone SE. Elles ne disposent peut-être pas toutes deux des mêmes fonctionnalités, mais il y a un point commun entre les deux. Aucune des deux nouvelles Apple Watch n’inclura un adaptateur secteur dans la boîte.

Oui, vous avez bien entendu. L’entreprise ne va pas lier le traditionnel adaptateur secteur de 5 W avec l’Apple Watch. Vous n’aurez que le câble de chargement magnétique que vous pourrez simplement brancher sur un adaptateur existant ou sur le port USB de votre PC pour charger votre Apple Watch. Pourquoi Apple a-t-elle décidé de ne pas proposer un simple adaptateur secteur dans la boîte ?

L’entreprise justifie sa décision de retirer l’adaptateur secteur de la boîte de l’Apple Watch en mentionnant que cela lui permettra d’atteindre ses objectifs de durabilité environnementale. Apple s’efforce de ne pas émettre de carbone d’ici 2030 et c’est l’une des mesures qu’elle a prises pour réduire son empreinte carbone sur le front de la fabrication.

« Dans le cadre de nos efforts pour atteindre nos objectifs environnementaux, les Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, Apple Watch Series 3 et Apple Watch Nike (et pas seulement les nouvelles variantes) ne comportent pas d’adaptateur secteur. Veuillez utiliser votre adaptateur Apple Watch existant ou en ajouter un nouveau avant de passer à la caisse », indique la liste des produits.

Cette décision d’Apple est suffisante pour alimenter les rumeurs selon lesquelles la gamme d’iPhone 12 ne fournira pas non plus d’adaptateur secteur dans la boîte.

There it is: Apple removing USB power adapters from Apple Watch. Next month: iPhone. —Mark Gurman (@markgurman) September 15, 2020

Une simple rumeur pour l’iPhone pour le moment

Des rumeurs ont récemment circulé selon lesquelles Apple prévoit de ne pas regrouper les accessoires, tant l’adaptateur que les écouteurs, dans la boîte. Ces rumeurs concordent avec le raisonnement qu’Apple a annoncé lors de l’événement. L’adaptateur Lightning est déjà disponible chez la plupart des utilisateurs Apple et le nouveau chargeur ne fera qu’amplifier les déchets environnementaux.

Le géant de Cupertino n’a pas tort de penser cela, car l’adaptateur secteur est sûrement un accessoire omniprésent pour les consommateurs. La plupart d’entre eux disposeront d’un adaptateur de 5 W, tandis que certains auront peut-être opté pour l’adaptateur USB-C de 18 W. Mais il est fort probable que les variantes de base de l’iPhone 12 n’offrent pas d’adaptateur dans la boîte. Bien sûr, vous pourrez l’ajouter au panier au moment de l’achat.