Le Samsung « Unpacked for Every Fan » pourrait révéler le Galaxy S20 Fan Edition

Samsung a annoncé son prochain événement, qui suit de près la grande annonce du Galaxy Z Fold 2, et cette fois, c’est aux fans les plus fidèles de la société. Le 23 septembre prochain, Samsung a confirmé aujourd’hui qu’elle organisera « Unpacked for Every Fan », qui débutera à 16 heures, heure française.

Ces derniers mois ont été très chargés pour Samsung. Après l’annonce de la gamme Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra – ainsi que d’une foule d’accessoires et de tablettes — est venu un Unpacked dédié au Galaxy Z Fold 2. Le smartphone pliable de seconde génération de Samsung a suscité une réaction beaucoup plus positive que son prédécesseur, même si son prix de 2 000 euros le met hors de portée de la plupart des gens.

On s’attend maintenant à voir une autre itération d’un appareil lancé plus tôt en 2020. Bien que Samsung ne nous donne pas beaucoup de détails sur l’événement du 23 septembre, nous devrions voir le dernier téléphone « FE » ou « Fan Edition » de la société. Il s’agit plus précisément du Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

Il s’agit de l’appareil qui devrait entrer dans la catégorie « Lite », basée sur le S20, le produit phare de Samsung, mais avec un prix potentiellement plus abordable. Des fuites survenues au début du mois ont également mis en évidence certaines des spécifications. Le Galaxy S20 FE aura probablement un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution de 2 300 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il aurait trois caméras à l’arrière, ce qui correspond à ce que possède le Galaxy S20 standard.

Un smartphone abordable

Samsung devrait également introduire des options de couleurs plus audacieuses, par rapport à sa série de finitions « Mystic » que nous avons vues jusqu’à présent en 2020. L’orange, le lavande, le vert et le rouge sont tous des coloris prévus, ainsi qu’une version bleue du smartphone en exclusivité pour la 5G.

Bien sûr, ce qui nous intéresse le plus c’est le prix. Il est juste de dire que la plupart des lancements très médiatisés de Samsung jusqu’à présent ont été mal choisis pour les consommateurs, étant donné les pressions de la pandémie actuelle. L’optique du lancement d’un produit phare coûteux après l’autre n’est pas très bonne, et le Pixel 4 a de Google et l’iPhone SE de seconde génération d’Apple ont semblé bien plus compétitifs en comparaison. Nous ne nous attendons pas à ce que le Galaxy S20 Fan Edition soit aussi bon marché que ces derniers.