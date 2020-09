Razer lance ... un chewing-gum fait pour les gamers

Razer, la société la plus connue pour ses périphériques de jeu pour PC a annoncé un nouveau partenariat avec 5 Gum pour lancer — vous l’avez deviné — un nouveau produit : un chewing-gum. Autrement dit, le dernier accessoire de jeu de Razer est… un chewing-gum.

La société s’est associée à 5 Gum de Mars Wrigley pour créer « Respawn by 5 Gum » en trois parfums : menthe fraîche, punch tropical et pastèque à la grenade. Le chewing-gum est disponible dès aujourd’hui à 2,99 dollars par paquet de 15 bâtonnets (pas encore disponible en France) ou 27,99 dollars pour 10 paquets. Il est disponible sur Razer.com ainsi que sur Amazon.

Appelé « Respawn », ce nouveau produit est un chewing-gum enrichi commercialisé comme un moyen de stimuler votre concentration et votre temps de réaction dans les jeux, ce qui est rendu possible grâce à ce merveilleux stimulant incroyablement commun connu sous le nom de caféine. L’idée du chewing-gum enrichi n’est pas nouvelle : vous pouvez facilement trouver du chewing-gum à la caféine dans les magasins et sur Internet, et l’utiliser comme une alternative plus rapide et moins dense en calories au café et aux autres substances caféinées.

Selon Razer, ce chewing-gum a été développé grâce à « une quantité importante de R&D », dont une partie est venue de l’étude des régimes quotidiens, des horaires de jeu et des habitudes de grignotage des joueurs occasionnels et professionnels.

Si vous avez été rebuté par la forte teneur en caféine de la boisson, vous aimeriez peut-être savoir que la seule source de caféine du chewing-gum provient de l’extrait de thé vert contenu dans la recette. Razer indique qu’il a voulu développer un produit qui peut « être consommé à toute heure du jour ou de la nuit pour garder les joueurs concentrés, mais sans les affecter continuellement une fois le jeu terminé ».

Tout faire pour le secteur du jeu vidéo

Il est intéressant de noter que le chewing-gum est noir, mais rassurez-vous, vous n’aurez pas la bouche noire pendant que vous le mâchouillez. Le chewing-gum est sans sucre et contient un extrait de thé vert, ainsi que de la niacine (B3), des vitamines B5, B6 et B12. On ne sait pas exactement quelle quantité de caféine est apportée par l’extrait de thé vert.

Tout le monde essaie de pénétrer d’une manière ou d’une autre dans le secteur du jeu vidéo, et maintenant, l’un des fabricants de bonbons les plus populaires a trouvé un moyen d’y entrer, grâce à un partenariat avec Razer.