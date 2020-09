Android 11 : comment l’installer et quoi de neuf ?

Aujourd’hui, vous allez avoir Android 11 sur votre smartphone, à condition de posséder l’un des appareils Pixel compatibles de Google, ou l’un des smartphones sélectionnés par OnePlus, Xiaomi, OPPO ou realme.

Comme dit plus tôt dans la matinée, la nouvelle version d’Android comprend un enregistrement d’écran intégré, des « bulles » et de nouveaux contrôles de média. Cette mise à jour comprend un accès facile pour tous les appareils de la maison connectée à partir de votre smartphone, la fonction Android Auto sans fil, et une collection de fonctionnalités exclusives aux smartphones Pixel.

En outre, Android 11 comprend toute une série de mises à jour sur la façon dont vous interagissez avec les logiciels mobiles. Android 11 met à jour la façon dont les applications vous demandent la permission d’accéder aux fonctionnalités de votre smartphone. Les autorisations uniques vous permettent de donner une série d’autorisations à une application pour une courte période de temps — des autorisations pour des fonctions comme l’emplacement, votre caméra et votre microphone. Cette mise à jour comporte une « réinitialisation automatique » des autorisations pour les applications que vous n’avez pas utilisées depuis longtemps.

Le contrôle sur votre appareil Android est étendu grâce à la connectivité sans fil pour Android Auto – sur tous les appareils compatibles. Android 11 étend le contrôle des médias par une longue pression sur votre bouton d’alimentation. Ce système ajoute des contrôles pour toutes sortes d’appareils connectés « afin qu’il ne soit pas nécessaire d’ouvrir plusieurs applications ».

La communication s’étend grâce à l’enregistrement d’écran intégré, une fonction qui devrait très bien être incluse dans tous les smartphones dès le départ. Cette mise à jour inclut la possibilité d’enregistrer le son de votre microphone, le son qui serait autrement joué par vos haut-parleurs, ou les deux.

Android 11 ajoute également des bulles, ce qui vous permet de « répondre à des conversations importantes sans avoir à passer de l’une à l’autre de ces conversations à votre application de messagerie ». Cette fonction sera active dès que votre application de messagerie préférée intégrera ladite fonction de Google. Les conversations entre les applications de messagerie sont déplacées vers « un espace dédié » dans votre menu de notification. Vous pourrez désormais également « classer par ordre de priorité les conversations des personnes clés ».

Les smartphones qui obtiennent Android 11 cette semaine

Aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil à la première vague d’appareils Android qui obtiendront le téléchargement de Android 11 cette semaine. Cela comprend les appareils de Google — les smartphones Pixel — ainsi que OnePlus, Xiaomi, OPPO et realme. Les appareils qui recevront Android 11 aujourd’hui ou plus tard cette semaine sont les suivants :

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3A

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4A

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro (NA, UE, Inde)

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

OPPO Find X2

OPPO Find X2 Pro

realme X50 Pro

Comment vérifier

Pour les curieux qui veulent rapidement l’installer, ouvrez les « Paramètres », faites défiler jusqu’à l’une des différentes options. Si vous avez un smartphone Pixel, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Système —Avancé —Mise à jour du système ». Sur un smartphone Xiaomi, allez dans « Paramètres —À propos du téléphone —Mise à jour du système ». Sur un smartphone OPPO, ouvrez « Paramètres » et trouvez « Mises à jour du logiciel ».

Alors vous avez fait le grand saut ?