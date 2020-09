Google Kids Space sécurise les tablettes pour les jeunes utilisateurs

Google n’a pas vraiment donné beaucoup d’amour aux tablettes Android ces dernières années. Par exemple, les tablettes Amazon Kids Edition Fire font beaucoup plus, avec une interface personnalisée, des étuis de protection et des conditions de garantie spéciales. Google essaie de revenir en arrière avec sa nouvelle application Kids Space, qui fait ses débuts sur la prochaine tablette abordable Tab M10 HD Gen 2 de Lenovo.

Google a présenté la nouvelle application sur son blog. Kids Space est essentiellement un écran d’accueil de remplacement, présentant une sélection d’applications, de jeux et d’autres distractions choisies par Google pour être adaptées à l’âge des utilisateurs. Le contenu est divisé en quatre sections, « Play », « Read », « Watch » et « Make », qui présentent des jeux, des livres et des bandes dessinées, des vidéos et des objets d’art et d’artisanat. Les enfants peuvent créer leur propre avatar et choisir parmi une poignée de centres d’intérêt pour personnaliser le contenu affiché.

Le contenu provient de YouTube Kids, du Google Play Store et de Google Books, dont la gestion est bien sûr adaptée. Il est à espérer que Google pourra écarter de la plateforme les aspects les plus dérangeants des contenus destinés aux enfants.

Selon le blog, Google Kids Space sera lancé avec plus de 400 livres disponibles pour les lecteurs aux États-Unis, mais les bibliothèques seront adaptées en fonction des pays.

Bientôt disponible

Autrement dit, avec Google Kids Space, une tablette Android pourra devenir un espace convivial pour les enfants sans sacrifier tous les éléments qui font la grandeur d’une tablette haut de gamme. Google Kids Space est « conçue pour nourrir la curiosité et la créativité de vos enfants, en les incitant à explorer leurs centres d’intérêt grâce à des applications, des livres et des vidéos bien conçus ».

Qu’en est-il de la gestion ? Selon Google, les parents pourront gérer les comptes de leurs enfants depuis les outils existants dans Family Link, disponibles pour Android, iOS et les Chromebooks. Bien qu’elle débute sur la nouvelle tablette Lenovo, Google indique que Kids Space sera « bientôt » disponible sur d’autres tablettes Android.