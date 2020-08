Microsoft trouve un partenaire surprise pour l’achat de TikTok avec Walmart

Microsoft est en pole position pour reprendre TikTok, et bien qu’un accord puisse être annoncé très prochainement, il semble que la société ait trouvé un partenaire surprise dans sa tentative de prendre le contrôle du phénomène Internet chinois.

Walmart a confirmé son partenariat avec Microsoft dans les négociations pour TikTok, bien qu’aucun mot n’ait été dit sur la façon dont la discussion a avancé dernièrement. Cette nouvelle survient un jour après que le PDG de TikTok, Kevin Mayer, ait démissionné de son poste dans un contexte de tensions politiques croissantes entre Pékin et Washington. Comme le rapporte CNBC, la société mère de TikTok, ByteDance, se prépare à vendre ses activités aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’accord pour les opérations américaines de TikTok pourrait valoir environ 20 à 30 milliards de dollars. Les détails concernant l’accord sont attendus dans les prochains jours.

Microsoft avait initialement déclaré qu’une annonce concernant l’accord TikTok pourrait être faite d’ici le 15 septembre, mais plus récemment, la rumeur veut qu’un accord puisse être révélé dès cette semaine.

« La façon dont TikTok a intégré le commerce électronique et les capacités publicitaires sur d’autres marchés est un avantage évident pour les créateurs et les utilisateurs de ces marchés », a déclaré un porte-parole de Walmart, cité par CNBC.

« Nous pensons qu’une potentielle relation avec TikTok US en partenariat avec Microsoft pourrait ajouter cette fonctionnalité clé et fournir à Walmart un moyen important pour nous d’atteindre et de servir les clients omnicanaux ainsi que de développer notre marché tiers et nos activités publicitaires. Nous sommes convaincus qu’un partenariat entre Walmart et Microsoft répondrait à la fois aux attentes des utilisateurs américains de TikTok tout en satisfaisant les préoccupations des régulateurs du gouvernement américain ».

Autres entreprises également intéressées par TikTok

Microsoft a confirmé dès le début qu’elle pourrait impliquer d’autres entreprises américaines dans les négociations de TikTok, même si celles-ci ne recevraient qu’une participation minoritaire. « Microsoft pourrait inviter d’autres investisseurs américains à participer à cet achat sur une base minoritaire », a déclaré la société.

D’autres entreprises technologiques américaines, dont Twitter et Oracle, seraient également intéressées par TikTok. Cependant, au moment de la rédaction de cet article, Microsoft est considérée comme ayant les plus grandes chances de reprendre le service chinois, avec des opérations aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande qui seraient visées par les négociations d’achat.