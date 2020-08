Google Assistant va vous rappeler les anniversaires et des recommandations de recettes

Google développe sa fonction « d’aperçu visuel » (« Snapshot ») dans Google Assistant, en ajoutant de nouveaux rappels et des suggestions plus proactives pour de nouvelles activités que vous pourriez vouloir essayer. Contrairement à un calendrier standard, « Snapshot » promettait des fonctionnalités supplémentaires.

La version initiale de « l’aperçu visuel » affichait des suggestions proactives et des informations personnalisées pour vous aider à rester au top de votre journée. Parmi elles, on retrouve votre temps de trajet quotidien, les rappels, les vols à venir, les récentes commandes en ligne, les mises à jour boursières, etc. Google ajoute à cette liste des rappels supplémentaires pour les anniversaires et les vacances à venir.

La nouvelle vue d’aperçu visuel élargira également ses recommandations — là où l’application proposait auparavant des vidéos YouTube ou des chansons Spotify, la version mise à jour utilisera vos données utilisateur existantes pour proposer de nouvelles idées de recettes, des podcasts ou des restaurants où commander. Ces suggestions s’actualiseront également au cours de votre journée, tout comme le reste du mode « Snapshot » (vous n’aurez donc pas de suggestions de recettes pour le petit déjeuner à l’heure du dîner).

Pour rendre l’aperçu visuel plus utile, Google ajoute une nouvelle façon d’y accéder : vous pouvez désormais afficher la vue à tout moment dans l’application Assistant en mentionnant « Hey Google, montre-moi ma journée », en plus d’appuyer sur le bouton d’aperçu visuel dans l’application — la fonction de commande vocale n’est disponible que pour les clients dont la langue par défaut est l’anglais, mais elle sera étendue à d’autres langues à l’avenir.

Des rappels d’anniversaire

Enfin, Google ajoute des rappels d’anniversaire aux options de notifications de l’assistant. S’il s’agit de l’anniversaire d’un de vos contacts, Google Assistant peut vous envoyer une alerte, vous amenant directement à une fiche d’action où vous pouvez facilement l’appeler, envoyer un SMS ou chanter « une chanson d’anniversaire personnalisée ».

Les nouvelles fonctionnalités de Google Assistant sont désormais disponibles dans l’application Assistant sur iOS et Android.