Le Galaxy M51 est doté d’une énorme batterie de 7 000 mAh

Samsung a ouvert des précommandes pour le Galaxy M51 en Allemagne, confirmant officiellement que son dernier smartphone de milieu de gamme dispose d’une batterie absolument massive. Il coûte 360,01 euros et le site de Samsung indique qu’il s’attend à ce que le smartphone commence à être livré le 11 septembre. Il n’y a pas encore de pages de précommande dans les autres boutiques locales de Samsung, mais une sortie en France semble probable.

Comme les rumeurs le mentionnaient, le dispositif comprend un trou au centre en haut de l’écran, et dispose probablement un panneau Super AMOLED. En outre, le Galaxy M51 se vantera d’un écran d’une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels, et d’une densité de 420 ppp. Il devrait mesurer 6,7 pouces et avoir une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, contre 90 ou 120 Hz pour certains appareils de sa catégorie de prix.

Le Galaxy M51 sera alimenté par le processeur Snapdragon 730, ce qui est conforme aux récentes fuites. Il est couplé à 6 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go de stockage interne.

Du côté de la photo, le smartphone va se vanter d’une configuration à quadruple capteur photo à l’arrière. La configuration est composée d’un capteur de 64 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels avec un champ de vision de 123 degrés, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels.

Vous aurez également une unique caméra frontale de 32 mégapixels avec support d’enregistrement 4K.

