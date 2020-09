Le POCO X3 attendu le 7 septembre pourrait s’éloigner des standards de conception de Xiaomi

POCO, ou Pocophone, a fait irruption sur le marché des smartphones avec une offre incroyable de produits haut de gamme à un prix qui rendrait même OnePlus jaloux. Bien sûr, il y avait bien quelques pièges, comme l’utilisation de matériaux moins chers pour son châssis. Les gens semblent également avoir remarqué que les smartphones de POCO ressemblent à leurs cousins Xiaomi ou Redmi. Le POCO X3 pourrait changer cette perception, mais il reste à voir si ce changement sera finalement positif.

Depuis une semaine environ, POCO a fait la promotion sur les médias sociaux de certaines des fonctionnalités de son futur smartphone de milieu de gamme, le POCO X3. Plus tôt dans la semaine, la société est allée de l’avant et a confirmé que le POCO X3 sera lancé le 7 septembre par un événement virtuel en ligne. Il succédera au POCO X2.

La date de lancement a été révélée par le compte Twitter officiel @PocoGlobal. Le tweet, joint ci-dessous, fait référence à au futur smartphone comme le POCO X3 NFC. On ne sait pas pourquoi l’entreprise insiste sur le fait que son prochain modèle de milieu de gamme prendra en charge la NFC pour les paiements mobiles, même si c’est une fonctionnalité assez courante dans les smartphones de nos jours.

Well, considering our #POCOLeaksKing @anguskhng has leaked everything already. We decided to make it all official!

Here you go… #POCOX3 NFC is COMING SOON!

Save the date, don’t miss the live stream at 8 p.m. (GMT+8), September 7th. #ExactlyWhatYouNeed pic.twitter.com/wHoHgFr6uA

—POCO (@POCOGlobal) August 31, 2020